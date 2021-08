La Junta de Castella i Lleó ha sol·licitat al Govern la declaració de zona catastròfica per l'incendi declarat el passat dissabte entre els municipis avilesos de Navalacruz i Cepeda de la Mora i que és el més greu ocorregut aquest any a Espanya i el més extens en els últims quaranta anys a Castella i Lleó.

El vicepresident de la Junta, Francisco Igea, va anunciar aquesta petició de la Junta a Govern en roda de premsa posterior a Consell de Govern i va mostrar la seva confiança que l'executiu central reconegui a aquesta zona com afectada greument per una emergència de protecció civil i activi els seus mecanismes d'ajudes per aquest incendi que, encara que estabilitzat, segueix en nivell 2 de perillositat, en una escala de 0 a 3 de menys a més intensitat.

El reconeixement com a zona catastròfica pot suposar, entre altres mesures, l'obertura de línies de préstec preferencials subvencionades per l'ICO, mesures fiscals com l'exempció de l'IBI o la reducció de l'IAE, o fins i tot la compensació de la falta d'ingressos en administracions locals amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat.

A Espanya, l'última vegada que es va reconèixer aquesta declaració de zona catastròfica va ser per les destrosses que va deixar al seu pas el temporal Filomena a la Comunitat de Madrid.

D'altra banda, sobre el nombre d'hectàrees afectades per l'incendi, que segueix actiu tot i que sense flama enlloc dels seus més de 130 quilòmetres de perímetre, però amb petites reproduccions al seu interior, el conseller de Foment i Medi Ambient, Juan Carlos Suárez -Quiñones, va tornar a demanar prudència.

A l'espera d'una anàlisi sobre l'extensió de la zona afectada, la Junta de Castella i Lleó estima en com a mínim 12.000 les hectàrees danyades pel foc. No obstant això, el Servei de Gestió d'Emergències Copernicus, per mitjà de la informació satèl·lit, calcula que l'extensió de l'incendi podria arribar unes 21.993 hectàrees.

Referent a això, el conseller va insistir que és la Junta la que oferirà les xifres oficials de l'extensió afectada quan estigui finalitzat el mesurament tècnic i exacte i va asseverar que «el mesurament per satèl·lit no val» en aquest cas per la «irregularitat» del terreny.