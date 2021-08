La família del càmera i reporter gràfic espanyol José Couso, mort a Bagdad (Iraq) el 2003, ha assegurat que «no tolerarà intromissió de potències estrangeres» en el seu procés davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), després que el Regne Unit hagi sol·licitat presentar al·legacions en contra.

En un comunicat, la família de José Couso explica que el Govern britànic ha sol·licitat presentar al·legacions en el cas, qüestionant que es pugui exigir a un Estat contractant garantir els drets i llibertats fora del seu territori, i al·legant que les decisions preses pel TEDH podrien tenir importants implicacions per al Regne Unit, fins i tot en relació amb la seguretat nacional i l'aplicació de la llei.

Els familiars del càmera, mort a la guerra de l'Iraq en ser abatut a l'hotel de Bagdad per un projectil disparat per un carro de combat nord-americà, van presentar el 2019 davant del Tribunal Europeu de Drets Humans un recurs contra la sentència del Constitucional (TC) que va confirmar l'arxiu del seu cas, en què van ser processats tres militars nord-americans per un suposat delicte contra la comunitat internacional.

La seva intenció és que el TEDH determini si la reforma va suposar una vulneració del Conveni Europeu de Drets Humans.