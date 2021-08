El Consell de Seguretat de l'ONU va tornar a mostrar ahir la seva preocupació per un eventual ressorgiment del terrorisme a l'Afganistan sota el govern dels talibans, en una sessió destinada a discutir les amenaces d’Estat Islàmic. El director de l’Oficina de Lluita contra el Terrorisme de l’ONU, Vladimir Voronkov va insistir que la comunitat internacional ha d’assegurar-se que «l’Afganistan no torni a ser usada com una llançadora per al terrorisme internacional».