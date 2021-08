El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va demanar aquest dimecres als adversaris del chavisme que deixin d’utilitzar l’economia com a «centre de batalla política» a les seves campanyes electorals de cara als comicis regionals i locals del proper 21 de novembre.

«No es pot mai més utilitzar l'economia com a centre de batalla per a la política, que cada qui postuli lliurement per a les pròximes eleccions de l'21 de novembre, que més mai es perjudiqui l’economia», va dir Maduro durant una al·locució al canal VTV.

El mandatari veneçolà va reiterar que la «recuperació» econòmica de país és la seva prioritat en el procés de negociació que va començar divendres a Mèxic entre el Govern de Nicolás Maduro i els diferents grups opositors.

«La prioritat nostra a la taula de Mèxic és l'economia, el seu creixement, la seva recuperació, que li tornin a Veneçuela tots els actius, tots els comptes bancaris, tots els dòlars que li pertanyen a poble, que vingui aquests diners», va afegir.

Aquesta prioritat de Maduro es va convertir en promesa cada any des que va assumir el Govern el 2013 sense que s'arribés a concretar. L'última vegada que va adquirir el compromís va ser al desembre de 2020, quan va augurar que 2021 seria l'any de la recuperació econòmica al país.