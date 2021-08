El Govern de Ceuta i el Ministeri de l’Interior no continuaran amb les devolucions de nens migrants al Marroc mentre una resolució judicial no n’aclareixi el procés, van confirmar a El Periódico fonts de les dues institucions. Complertes aquest dijous les 72 hores de suspensió cautelar que va implantar el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Ceuta, el procés ha quedat parat «per prudència política», va dir una d’aquestes fonts, a l’espera que aquest jutjat es pronunciï sobre el cas de nou menors la sortida d’Espanya dels quals va ser recorreguda des de Madrid per la Coordinadora de Barrios.

Confirmant aquesta previsió, va transcendir aquest dijous que la Sala Contenciosa de l’Audiència Nacional va donar dilluns passat cinc dies de termini a Interior perquè presenti a aquest òrgan judicial tot l’expedient i «els informes i dades que estimi procedents» sobre la repatriació al Marroc de menors no acompanyats.

L’executiu ceutí, a més, està pendent de la interpretació que la Fiscalia d’Àrea de la ciutat autònoma faci de la documentació que li ha entregat després d’obrir un expedient informatiu preprocessal per les repatriacions de menors. És probable que la Fiscalia no es pronunciï a favor de la ciutat, ja que no apareixen els informes individualitzats que la llei exigeix que cal instruir en cada cas de menor que hagi de ser tret del territori.

Un dels continguts preceptius d’aquests informes, la cassació de dades donades pel menor a l’autoritat espanyola amb l’autoritat del país del qual és natural el nen, «és d’un article inaplicable» de la llei d’estrangeria, protesta una font pròxima als serveis socials ceutins. El maig, el juny i el juliol passat, trencades les relacions diplomàtiques hispanomarroquines, «no hi havia manera d’aconseguir que el Marroc ajudés en la identificació formal», va relatar.

La paralització de les repatriacions fins que hi hagi resolució judicial és «una decisió executiva, més enllà de l’àmbit judicial», va explicar una font pròxima al Govern de la ciutat. La mateixa font explica que es tracta d’una decisió «consensuada amb Interior, com cada pas que fem».

Silenci

No només cessa el moviment de furgons, nens i policies. S’ha passat també a un silenci prudent després d’aquests dies de sortida en bloc als mitjans del ministre Fernando Grande-Marlaska i del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per explicar les mesures que han acabat posant en territori marroquí 46 nens i cinc adults que s’havien definit com a menors.

I amb el silenci han cessat de moment les mútues passades de la patata calenta sobre qui ha sigut el responsable d’aquest assumpte. Ceuta i Interior –administració del PP i del Govern d’esquerres respectivament–, estan agafats l’un a l’altre i no els convé fer-se mal. La ciutat és la tutora dels menors, i el Ministeri el guardià de la frontera.

«La relació entre les dues institucions és molt bona», va asseverar una font d’Interior. Al ministeri s’esperava ahir un pronunciament d’algun portaveu ceutí anunciant la interrupció de les devolucions, anunci que no es va verbalitzar. Mentrestant, a l’Ajuntament prefereixen la discreció.