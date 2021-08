Una investigació interna del Departament de Justícia dels Estats Units ha absolt de negligència l’agent de policia que va matar d’un tret una manifestant que el 6 de gener passat, amb centenars de persones, va protagonitzar l’assalt al Capitoli de Washington. La decisió, avançada per la cadena nord-americana NBC, arriba just després que l’abril passat les autoritats van anunciar que no presentarien càrrecs contra l’agent.

La mort de la manifestant, identificada com Ashli Babbitt, va ser recollida per les càmeres durant l’assalt. La dona formava part d’un grup que intentava entrar per una porta interior en un dels passadissos del Capitoli. Segons el relat del Departament de Justícia, Babbitt va intentar enfilar-se per la porta quan un agent de policia va obrir foc contra la dona, de 35 anys d’edat, seguidora de l’expresident Donald Trump i aficionada a les teories conspiranoiques.

Exonerat per abús de força

Un memoràndum del comandant de l’Oficina de Responsabilitat Personal de la Policia del Capitoli va indicar que «no es prendran més mesures en aquesta qüestió» després que l’oficial fos exonerat per abús de la força. En la seva declaració de l’abril, el Departament de Justícia va indicar que la investigació no va trobar cap evidència que l’oficial hagués violat la llei federal i que no hi havia res que contradigués que creia que era necessari disparar Babbitt «en defensa pròpia o en defensa dels diputats i altres persones que en aquell moment desallotjaven la Cambra de Representants».

«Els funcionaris van examinar les imatges de vídeo publicades a les xarxes socials, les declaracions de l’oficial involucrat i altres oficials i testimonis dels fets, l’evidència física del lloc del tiroteig i els resultats de l’autòpsia» i, «amb base en aquesta investigació, van determinar que no hi ha prou proves per sustentar un procés penal», apunta el comunicat.