Ahir divendres 20 d'agost es van complir tretze anys des de que el vol JK5022 de Spanair es va estavellar a Barajas en el seu enlairament cap a Gran Canària a les 14.24 hores, un accident en el qual 154 persones van perdre la vida i 18 més van resultar ferides.

Com cada any, aquest 20 d'agost l'Associació d'Afectats del Vol JK5022 va celebrar actes i ofrenes florals a Madrid i Gran Canària en record de les víctimes de l'accident, una de les tragèdies aèries més greus ocorregudes a Espanya. Fins a la data, el pitjor accident de l'aviació al país es va produir l'any 1977, quan dos avions comercials van xocar a Los Rodeos, a Tenerife, el que va provocar la mort de 583 persones.

L'aerolínia va fer fallida el 2012 i la causa judicial es va tancar fa vuit anys, però l'Associació d'Afectats del Vol JK5022 manté la seva lluita perquè s'eliminin els errors en el sistema d'aviació civil i perquè es reconeguin els drets dels afectats per accidents aeris.

El ple de Congrés dels Diputats va aprovar el passat mes de maig el dictamen de la Comissió d'Investigació de l’accident JK5022 de Spanair, que responsabilitza l’«error sistèmic» que va provocar l’accident a diferents càrrecs de Govern associats al Ministeri de Foment el 2008.

Segons el document, es van produir una «correlació de factors causants que conclouen en el tràgic accident». En concret, assenyala que la companyia Spanair ja patia en aquells dies les «serioses dificultats econòmiques», de manera que els tècnics de manteniment i els pilots van actuar «pressionats» pel compromís de puntualitat, així com per l'ERO presentat dies abans per la companyia. A més, recull que l'aerolínia hauria rebut «sense intervenir inspecció« la pròrroga del certificat d'aeronavegabilitat per a l'avió sinistrat per part de la Direcció General de l'Aviació Civil (DGAC).

Tot això, sumat a la decisió de l'alarma TOWS, que no va advertir de la configuració incorrecta, un problema detectat fins a 72 ocasions en altres avions i que Boeing «no ha pogut o no ha volgut acreditar les causes d’aquests errors».

Així mateix, el dictamen considera que el pla d'emergència d'Aena a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas no va funcionar correctament, activant-se de manera tardana el dia del sinistre. Per això, assenyala que en l’accident d’Spanair van fallar «totes les barreres de seguretat».