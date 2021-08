Les forces de seguretat d'Espanya i el Marroc van evitar, durant les primeres hores d’ahir divendres, que entre 250 i 300 migrants saltessin la doble tanca de Melilla. Segons va informar un portaveu de la Delegació de Govern, sobre les dues de la matinada, el Centre Operatiu de Servei (COS) de la Comandància de la Guàrdia Civil va observar moviments de subsaharians baixant des de la zona del Gurugú cap a la tanca de Melilla pels voltants del Barri Xinès.

Aquesta mateixa font va destacar que en aquell moment van activar el servei de l'helicòpter per poder executar tasques de vigilància en el doble filat, de sis i deu metres d'altura respectivament, que separa la ciutat espanyola del regne magribí.

«Al voltant de les cinc de la matinada es va produir un intent d’entrada a Melilla d’un grup d’entre 250 i 300 subsaharians», va explicar el portaveu oficial, que va ressaltar que «el ràpid desplegament de personal de la Guàrdia Civil, l'actuació d'aquests, i la col·laboració de les Forces de Seguretat marroquines, van fer que no es produeixi cap entrada a la ciutat».

En aquesta ocasió, a més, va assegurar que «no cal lamentar cap ferit», ni entre les forces de seguretat ni els migrants.

Aquest intent forma part de la pressió migratòria que pateix Melilla aquest estiu i on aquesta mateixa setmana, el dimarts 17 d’agost, es va registrar l’entrada irregular de 57 migrants d’origen subsaharià que formaven part d’un grup de 150 persones, en un devessall organitzada sobre la doble tanca.

Crítiques a Marlaska

Mentrestant, organitzacions de migrants i antiracistes van exigir ahir la dimissió del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per les devolucions «il·legals» de menors des de Ceuta al Marroc que el Govern van començar el passat 13 d'agost.

Les entitats denuncien que aquestes «devolucions forçades» es van fer «sense garanties» per als nens i «trencant l’obligació legal que té l'estat de protegir tots els menors en situació de vulnerabilitat». «Davant d’aquesta violació flagrant, una desena de col·lectius i organitzacions antiracistes i defensores dels drets migrants exigeixen a través de la campanya #MarlaskaDimision la renúncia del ministre de l'Interior per la seva responsabilitat directa en les irregularitats del procés d'expulsió que ja han assenyalat autoritats com el Defensor del Poble i l'Audiència Nacional, a més de juristes i organitzacions defensores dels drets de la infància», van declarar a través d'un manifest.

Podem demana més recursos

La portaveu de l'Executiva de Podem, Isa Serra, va demanar ahir divendres que es posin en marxa recursos per protegir els menors no acompanayts perquè, si no, es «respon favorablement als discursos d’odi» de Vox, de criminalització dels menors estrangers . Aquesta seria, segons ella, la manera d’oferir una resposta «contundent a l’extrema dreta».

Després que la devolució al Marroc dels menors estrangers que van entrar al maig a Ceuta no acompanyats, Serra va afirmar a Ràdio Euskadi que el que han de fer el ministre del Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el conjunt de el Govern és resoldre la situació. Després de recordar que ja han qualificat de «molt greu» que ha passat perquè «vulnera el dret internacional i la legislació pròpia», va assenyalar que els menors no acompanyats que entren a Espanya han de ser protegits de manera especial.

La dirigent de Podem va insistir que les devolucions en calent «són gravíssimes en qualsevol situació, però moltíssim més quan es parla de menors d’edat».