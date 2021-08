Sense treva, respir o remissió. Un any després de patir una fallida temptativa d'assassinat per enverinament, el bloguer anticorrupció Aleksei Navalni i el seu cercle més proper de partidaris acumulen sense parar sentències inculpatòries i obertures de nous casos criminals, decisions judicials totes elles que amenacen amb incrementar les penes de presó o llibertat vigilada que compleixen en l'actualitat i que limiten enormement la seva capacitat per influir en l'esdevenir polític del país, alhora que la poderosa Fundació de Lluita contra la Corrupció (FBK) ha estat tipificada com a «organització extremista» i il·legalitzada per la justícia. Amb les eleccions legislatives a la volta de la cantonada, i davant les escasses opcions disponibles, el dissident empresonat ha demandat el vot per aquells partits de l'anomenada oposició sistèmica, com els comunistes, capaços de derrotar els candidats de la formació progovernamental Rússia Unida.