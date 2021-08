El president rus, Vladímir Putin, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, es van acomiadar ahir al Kremlin fent un exercici de «realpolitik» amb els talibans per tal de normalitzar la situació, salvar vides a l'Afganistan i evitar el ressorgiment del terrorisme a Àsia Central.

«Ara caldrà dialogar amb els talibans (...) i intentar salvar la vida d'aquells està amenaçada perquè puguin abandonar el país», va admetre Merkel durant una roda de premsa conjunta al Gran Palau de Kremlin.

L'arribada al poder dels talibans va ocupar l'última reunió entre els dos mandataris, que van coincidir durant 16 anys en el poder i que van discrepar sobre molts altres temes, com les crisis d'Ucraïna i Bielorússia i l'empresonament del líder opositor rus Aleksei Navalni.

Merkel no va amagar que està «molesta» amb el canvi de poder al país centreasiàtic i va admetre que «els talibans han aconseguit més suport de què ens hagués agradat». Per tot això, va insistir que la prioritat ara per Berlín és ajudar a aquells que van cooperar amb Alemanya durant vint anys d'operació de l'OTAN a l'Afganistan.

La cancellera també va recordar el que va passar l'11 de setembre de 2001 als Estats Units -els atemptats contra les Torres bessones-, és el que va portar a l'inici de la lluita contra el terrorisme i de la presència aliada al país centreasiàtic.

Mentrestant, un pragmàtic Putin va demanar prevenir per tots els mitjans la desintegració de l'Estat afganès després de l'arribada al poder dels talibans, però sense intervenció exterior, en al·lusió a Occident. «El moviment talibà controla avui en dia pràcticament tot el territori de país, inclosa la capital. Aquesta és la realitat», va afirmar.

Putin va fer una encesa crítica de la imposició dels valors democràtics a altres països per part d'Occident, una política que va titllar d’«irresponsable», ja que ignora les tradicions d’aquests pobles.