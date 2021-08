Un jove de 15 anys va resultar ahir greument ferit en enfonsar-se quan participava en un bateig de submarinisme a La Pineda, al municipi tarragoní de Vilaseca. Segons fonts de la Guàrdia Civil, l’adolescent, de nacionalitat portuguesa, participava en aquesta pràctica amb la seva família, quan es va enfonsar i va haver de ser rescatat de l’aigua i posteriorment reanimat. El jove va ser evacuat en estat greu a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on està ingressat a la Unitat de Cures Intensives.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a determinar les causes dels fets, que té lloc pocs dies després que dos alumnes de submarinisme perdessin la vida quan també realitzaven un bateig de submarinisme a la localitat tarragonina de Segur de Calafell. Els dos homes, de 50 i 56 anys, van morir ofegats en aigües properes al port mentre practicaven aquest esport. La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Tarragona investiga quatre persones del club de submarinisme, davant dels indicis que poguessin ser autors de dos delictes d’homicidi per imprudència. El presumpte «incompliment» de diversos preceptes de la normativa i una «possible mala planificació i equipament inadequat podrien haver estat determinants», segons la Guàrdia Civil.