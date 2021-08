Els Emirats Àrabs Units es van comprometre a acollir fins a 5.000 ciutadans afganesos evacuats del seu país d’origen arran de la presa de poder dels talibans. El Ministeri d’Afers Exteriors del país va anunciar ahir que, per petició dels Estats Units, rebrà persones provinents d’Afganistan de manera temporal i que, més endavant, seran traslladats a altres nacions. Els evacuats viatjaran al llarg dels propers dies en avions estatunidencs que sortiran des de la capital del país.

Caos a l’aeroport de Kabul

Milers de persones van intentar protagonitzar ahir al matí una nova entrada a l’aeroport de Kabul, espantades pels trets que s’estan sentint de manera constant als voltants de la instal·lació. Segons els testimonis de l’agència DPA, els afganesos acaben de rebre la notícia que la porta nort de l’aeroport romandrà tancada durant els propers dos dies.

Els afganesos porten sis dies esperant que algú els doni un vol per sortir del país a través de l’aeroport de Kabul, l’única part de la capital controlada per tropes internacionals. Molts afganesos desesperats que han treballat amb militars internacionals durant les dues últimes dècades o que treballen en àrees com els drets humans temen per les seves vides, i molts intenten esmunyir-se a l’aeroport. L’exèrcit estatunidenc decideix quan i com obrir i tancar les portes, la qual cosa preocupa els afganesos que esperen fora.