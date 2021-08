El president del govern espanyol, Pedro Sánchez va visitar ahir el centre d’acollida de ciutadania afganesa de Torrejón de Ardoz (Madrid), acompanyat de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel. En una compareixença de premsa conjunta, Sánchez va oferir el «hub» de la base militar de Torrejón com a símbol de la «solidaritat» de la UE, amb capacitat per a 800 persones, que s’hi estan entre un i dos dies.

Sánchez va defensar que la presència d’Espanya a Afganistan els últims vint anys «no ha estat en va». «S’ha sembrat una llavor», afegia, que espera que evolucioni els pròxims anys. El cap del govern espanyol va reivindicar el paper d’Espanya en la missió de l’OTAN a Afganistan i va situar la base de Torrejón com un dels centres principals de l’acció europea per acollir persones refugiades del país àrab. Des del «hub», els afganesos i afganeses que han pogut abandonar el seu país es distribueixen per diversos països comunitaris que s’han ofert a acollir-los, com per exemple Dinamarca, Lituània, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica o Irlanda.

El tercer i el quart avió

A la base de Torrejón hi han arribat quatre avions amb evacuats afganesos. D’una banda, dos de les Forces Armades espanyoles, amb 48 i 110 persones a bord, respectivament. D’altra banda, ahir van aterrar-hi dos vols procedents de Kabul operats per altres països europeus. Un fletat per França, amb escala a Dubai i a París, que traslladava 36 afganesos. L’altre, italià, portava una trentena de persones.

No al reconeixement polític

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que també va participar en la visita al centre d’acollida de Torrejón, va assegurar que la Unió Europea no reconeix políticament els talibans i que no manté cap «conversa política» amb ells. Tanmateix, va explicar que només estan mantenint «contactes operatius» per facilitar les operacions d’evacuació. En aquest sentit, va aplaudir la «humanitat i solidaritat» d’Espanya en oferir-se com a centre logístic per a rebre els col·laboradors afganesos abans de ser redistribuïts entre els diferents països europeus.

Després de narrar la complicada situació que s’està vivint a Afganistan, Von der Leyen va sostenir que la UE té la «responsabilitat moral» de continuar ajudant les ONG que operen al país. Respecte a això, la dirigent europea va voler deixar clar que els 1.000 milions d’euros que la Comissió Europea pretén destinar a ajuda al desenvolupament en els pròxims anys estan condicionats al respecte dels drets humans. «No es pot destinar ni un euro d’ajudes humanitàries a un règim que negui a dones i nenes els seus drets i llibertats plens», va sentenciar.

Valorar els actes

Igual que la presidenta de la Comissió Europea, Sánchez va defensar que «seran els actes» els que diran quin és el «grau de credibilitat dels talibans» quan asseguren que constituiran un règim respectuós amb les llibertats. Davant les veus que diuen que després de vint anys el país torna a estar en mans dels talibans, el cap de l’Executiu va defensar que la presència d’Espanya ha tingut un impacte positiu. «Avui no és evident, però hi ha hagut molts països que han viscut moments molt durs, complexos i foscos i, al final, aquesta llavor d’educació en llibertat i valors acaba germinant», destacava Sánchez.

Unitat Europea

Von der Leyen va aprofitar la visita per mostrar el seu agraïment a Sánchez. «Es pot sentir avui i aquí que, en un moment de necessitat, Espanya ha mostrat la seva humanitat i el seu gran sentit de la solidaritat», va sentenciar la presidenta de la Comissió Europea.

«Hi som a les verdes i a les madures», va dir Sánchez només començar el seu discurs. El president va assegurar que la base aèria de Torrejón és la mostra «del millor de la UE: la unitat i la solidaritat» i que Espanya se sent «orgullosa» de dur a terme aquesta tasca. «La UE respon en els bons moments, però també en els dolents com els que estem vivint», va continuar.

Segons el president del Govern, diversos afganesos que han arribat a Espanya ja han estat redirigits a altres països per ser acollits. «Vull posar en valor la cooperació i coordinació que estem tenint amb tots els estats membres», va destacar. «Tots estan assumint la seva quota de responsabilitat en aquest repte», va afegir.

Des del primer moment

En la seva primera compareixença després de la presa de Kabul per part dels talibans, Sánchez va assegurar que el Govern espanyol ha estat «pendent» de la situació des del «primer segon» i davant les crítiques de l’oposició pel seu silenci, va manifestar que prefereix quedar-se amb la solidaritat mostrada per comunitats i ajuntaments.

A més, el president espanyol va anunciar ahir al vespre que suspèn el seu viatge a Egipte i a Kènia, previst per la setmana vinent, per poder-se centrar en lac risi d’Afganistan.