Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 23 anys com a presumpta autora dels delictes de maltractaments en l'àmbit familiar i atemptat a agent de l'autoritat després d'agredir a la seva parella en sortir d'una discoteca i posteriorment a dos dels policies que la van arrestar, als quals va mossegar al braç i va trepitjar els testicles.

Els fets van ocórrer al voltant de les 00.30 hores d'aquesta passada matinada, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudissin a l'exterior d'una discoteca del districte valencià d'Abastos, on s'estaria produint una baralla entre diverses persones, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Una vegada allà, els policies van esbrinar que una jove hauria discutit amb la seva parella a l'interior del local i que, en el moment en què van sortir a l'exterior per dirigir-se cap al seu vehicle, li hauria propinat diversos cops en el cos i la cara. Per aquest motiu, els agents van arrestar a la dona com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.

En el moment de la detenció, la jove va oposar gran resistència i va arribar a propinar una puntada de peu als testicles a un dels policies i a mossegar a un altre en l'avantbraç. Els agents han hagut de ser assistits per personal sanitari. Els agents li van imputar també un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat. L'arrestada, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.