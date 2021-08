El missatge «es recomana no viatjar en cap cas a l’Afganistan» s’ha quedat congelat des del 10 d’agost a la pàgina web de l’Ambaixada d’Espanya a l’Afganistan. Dimarts, el personal de la legació ja no va poder actualitzar-lo: a l’ambaixador, Gabriel Ferrán, i a la segona cap de la legació els esperava un cotxe conduït per un GEO de la Policia Nacional amb destinació a l’aeroport de Kabul.

«Es recomana als espanyols que puguin trobar-se en aquest país que l’abandonin el més aviat possible fent ús dels vols comercials actualment disponibles», diu encara el missatge. Ja no hi ha vols comercials, només militars, i només quan les forces nord-americanes -6.000 soldats- i britàniques -900- aconsegueixen calmar els voltants per permetre la successió d’slots de sortida, cada dia més lenta i dificultosa.

Aquesta recomanació era l’enèsima. Des del juny, el personal de l’ambaixada havia començat un rastreig d’espanyols, relaten fonts diplomàtiques, per advertir-los que la situació es deteriorava i que no convenia ser-hi quan culminés la retirada de l’Exèrcit nord-americà del país.

Va ser el 14 d’abril quan l’OTAN va decidir que Resolute Support (Suport Decidit), l’última operació de la coalició internacional a l’Afganistan, s’acabaria l’11 de setembre. Dos mesos després, l’ensorrament de les institucions afganeses començava a fer-se evident.

Petita colònia

La colònia espanyola al país no era nombrosa: mig centenar, majoritàriament homes. No hi ha una comptabilitat exacta, perquè «no tothom compleix amb el tràmit» -obligatori però d’incompliment no sancionable- d’apuntar-se al Registre de Matrícula Consular, relaten les mateixes fonts. I aquest arxiu pot ser més que útil en moments de tribulació. S’inscriu en ell el nom del resident, el seu telèfon, el seu domicili..., dades essencials que en diversos casos de residents els faltaven a Ferrán i la seva gent.

«Per sort no eren molts», expliquen les fonts consultades. No tots portaven sis mesos vivint al país, el termini en el qual es fa preceptiu matricular-se. La majoria dels espanyols eren empleats d’organitzacions internacionals i de diverses multinacionals, dues d’elles espanyoles. No va ser necessària molta persuasió. La proximitat d’una situació perillosa era comentari habitual a la comunitat d’expatriats de diversos països. Aviat gairebé la meitat dels espanyols havien sortit pels seus propis mitjans en vols comercials. Per correu electrònic, per telèfon o amb missatges al web, l’ambaixada anava avisant els més reticents.

Per altra banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, va mantenir una conversa telefònica amb el president dels Estats Units, Joe Biden, en què van analitzar la situació a l’Afganistan i la col·laboració entre els seus països per a l’evacuació de ciutadans afganesos. Segons Efe, durant la xerrada van acordar l’ús de les bases militars de Morón i Rota per acollir temporalment afganesos col·laboradors dels Estats Units en trànsit cap a altres països.

Sánchez va informar d’aquesta conversa amb el president nord-americà al seu compte de Twitter, en què va qualificar de «fructífera» la xerrada amb Biden. «Hem tractat diversos temes d’interès comú, especialment la situació a l’Afganistan i la col·laboració entre els dos governs en l’evacuació de ciutadans i ciutadanes des d’aquest país», va escriure el president de Govern.

Sánchez i el president nord-americà no havien mantingut cap conversa des que es va produir el relleu a la Casa Blanca fins que van coincidir el passat 14 de juny a Brussel·les en la cimera de l’OTAN. Als passadissos de la seu de l’Aliança Atlàntica hi va haver una breu xerrada entre tots dos. Dissabte van parlar de forma més pausada telefònicament per analitzar la situació a l’Afganistan i com poden seguir cooperant Espanya i els Estats Units.

Set afganesos van morir ahir en una caòtica allau als voltants de l’aeroport de Kabul, on desenes de milers de persones s’aglomeren per intentar sortir del país des que els talibans van prendre el poder, segons va anunciar el ministeri britànic de Defensa. «Les condicions al lloc són extremadament difícils, però fem tot el possible per gestionar la situació de la manera més segura possible», va afirmar un portaveu britànic després de donar el seu condol a les víctimes.

Davant la situació desesperada que es viu en els accessos a l’aeroport de la capital afganesa, el Govern britànic va demanar que s’allargui el termini per a la retirada de les tropes nord-americanes de l’Afganistan. «Cap nació pot evacuar tothom» abans del 31 d’agost, va escriure el ministre de Defensa, Ben Wallace, en una tribuna publicada a The Mail on Sunday. Aquesta és la data fixada unilateralment pels Estats Units per sortir definitivament del país. «Si el calendari nord-americà es manté, no tenim temps a perdre per evacuar la majoria de la gent que espera», va afegir el ministre. També la Unió Europea ha afirmat que serà «impossible» evacuar tots aquells que estan sota amenaça dels talibans abans del termini estipulat.

La cadena britànica Sky News va difondre imatges d’almenys tres cossos coberts amb lones blanques fora de l’aeroport. El seu reporter sobre el terreny va informar que la gent estava sent aixafada, mentre altres intentaven aguantar «deshidratats» i terroritzats. Paracaigudistes de l’exèrcit britànic van haver d’intervenir per ajudar els afganesos arrossegats per l’allau enmig d’una calor sufocant. Van recórrer també a mànegues d’aigua per intentar reanimar alguns.

Segons l’OTAN, 21 afganesos han mort en els accessos a l’aeroport des que va començar l’evacuació, una missió que ha deixat clara la mala organització dels aliats internacionals, incapaços de coordinar amb els talibans un corredor segur per als afganesos que tenen intenció de sortir del país.

Set morts en una allau a l’aeroport de la capital

El Govern britànic demana als EUA que estengui el termini de la seva retirada

ddg. kabul