La policia busca als autors d'una agressió homòfoba a un menor de 17 anys a Petrer (Alacant) amenaçat amb una navalla al crit de "et matarem marieta", segons han informat fonts de la Delegació del Govern.

Els fets van tenir lloc a les 21.45 hores del passat divendres quan la víctima passava per la porta d'un poliesportiu situat en l'Avinguda Reina Sofia de Petrer i presumptament va ser agredit per dos joves que sortien de les instal·lacions.

Segons la denúncia que ha interposat davant la Comissaria Nacional de Policia d'Elda-Petrer, un d'aquests dos joves li va agafar de les espatlles per l'esquena mentre que el segon li treia una navalla i ll'hi va posar en l'abdomen mentre li deia: "Et matarem "maricón" fill de puta". En aquest moment, un vehicle va passar a gran velocitat i els dos joves per identificar van sortir fugint mentre li cridaven "et matarem marieta, marieta".

La Policia ha obert diligències i s'estan practicant proves per a identificar als presumptes autors. La Delegació del Govern ha volgut recordar "la importància d'interposar la denúncia, com en aquest cas, per a esclarir aquest tipus de fets delictius". La víctima ha difós també el succeït a les xarxes socials, on relata l'agressió soferta i detalla que els autors "eren dos nois, un de cabells arrissats baixet i morè i un altre més alt, cabells llisos curts i morè".

Jornades sobre delictes d'odi

Des de la Prefectura de Policia està ultimant l'organització d'unes jornades dirigides a "col·lectius vulnerables que potencialment poden ser destinataris de delictes d'odi". Aquestes jornades, que es desenvoluparan durant els pròxims mesos, té com a finalitat "mantenir l'acostament, coneixement i millora en la relació i actuació de les Forces i Cossos de Seguretat" davant aquesta mena de delictes.