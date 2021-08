Després de més d'una setmana de dures crítiques a Pedro Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, ha rebaixat el to amb el president del Govern després que aquest hagi rebut el suport de la Unió Europea i dels Estats Units davant l'evacuació de l'Afganistan. Els retrets a l'executiu no van faltar en el primer dia de Casado després de la tornada de vacances -el preu de la llum, la situació del coronavirus, la manca de transparència-, però amb un tarannà diferent, encara que sense arribar als elogis.

«El Govern tindrà tot el suport del PP per qüestions d’estat», va sentenciar ahir Pablo Casado a la localitat de Jumilla, Múrcia, tot just uns dies després que els conservadors llancessin la campanya #DóndeEstáSánchez. Segons va dir, si el cap de l’executiu «ho fa bé, amb transparència i ret comptes» tindrà al seu costat als populars, sobretot pel que fa a política exterior. Sobre el suport que va mostrar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, a Sánchez dissabte passat, el cap de l’oposició no en va fer cap comentari.

Sí que es va atrevir amb la conversa que va mantenir el líder del PSOE amb el president dels Estats Units, Joe Biden, a la matinada de diumenge. Casado va aplaudir aquest contacte, tot i que va assenyalar que arriba «set mesos tard». A més, va aconsellar a Sánchez que ofereixi als nord-americans convertir la base de Rota a la base de la Sisena flota dels Estats Units per a la Mediterrània i de l'aliança AFRICOM.

Retrets més intensos

Amb la resta d'assumptes, Casado va ser més crític amb la gestió del Govern, tot i que sense arribar a la bel·licositat acostumada. El líder dels populars va exigir una vegada més a Sánchez que prengui la seva mà per impulsar una llei de pandèmies: «No sé per què Sánchez segueix en el 'no és no’», va dir, i li va demanar que s’allunyi de triomfalismes davant de la pujada del preu de la llum, i, d’altra banda, que encari el problema migratori amb el Marroc amb «menys hipocresia i més realisme».

On més èmfasi va posar va ser en exigir al Govern que es posi mans a l’obra per salvar el mar Menor: «Demanem que se solucioni ja. Ha de ser urgentment». Les disputes per qui té les competències, va dir, han d'acabar i l'executiu ha de tallar l'abocament a aquesta llacuna d'aigua salada. Sobre aquest tema, va lamentar que cap membre del Govern central s'hagi posat en contacte amb les autoritats murcianes.

No obstant això, dimecres es debatrà al Congrés la compareixença de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, sobre aquest assumpte a petició del PP. Els populars han registrat més de deu sol·licituds perquè Sánchez i una desena dels seus ministres acudeixin a la cambra baixa per donar explicacions per l'Afganistan, la pujada de la llum, la comissió bilateral amb Catalunya, o el viatge del president als Estats Units. A l'inici de l'estiu, la Diputació Permanent va tombar una remesa sencera de peticions dels conservadors.

El PP pensa que la seva negativa a renovar el CGPJ és «pedagògica» i «moderna»

El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, va qualificar aquest dilluns de «moderna», «pedagògica» i «europeista» l’oposició del seu partit a la renovació de CGPJ, que es troba en funcions des de desembre de 2018 i va insistir a vincular-la al canvi de criteri en l'elecció dels vocals perquè «els jutges elegeixin els jutges».

En una entrevista a Onda Cero, Maroto va rebutjar que es tracti d'una oposició «de bloqueig» i va reconèixer que és la seva «obligació» com a principal partit de l’oposició que els òrgans constitucionals «estiguin renovats», tot i que va matisar que això no vol dir que ho facin «de qualsevol manera».

Maroto va ser preguntat al respecte a una setmana vista que el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pronunciï el seu discurs d'obertura de l'any judicial en què previsiblement es posicionarà sobre el bloqueig. A causa d'una norma aprovada aquest estiu, el CGPJ té limitades al màxim les seves competències, la qual cosa manté paralitzats molts nomenaments.