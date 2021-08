Els talibans han anunciat aquest dimarts que ja no permetran el pas de ciutadans afganesos cap a l'aeroport de Kabul, al·legant que la situació és caòtica pel gran nombre de persones que busquen una sortida del país asiàtic en ple procés d'evacuació internacional.

Un portaveu talibà, Zabihulá Muyahid, ha emplaçat en roda de premsa als qui estan als voltants de l'aeròdrom a abandonar-lo i anar-se'n a casa seva, en la mesura en què no es podria garantir la seva seguretat, segons la radiotelevisió pública britànica BBC. En els últims dies s'han registrat diversos incidents i, segons Muyahid, hi ha "risc per a la vida".

Els talibans, que el 15 d'agost van aconseguir el control de la capital, han controlat des de llavors els accessos a l'aeròdrom, epicentre des del qual s'han gestionat els trasllats de milers de persones, tant d'estrangers com de col·laboradors afganesos o ciutadans locals en perill.

Tot això sota la urgència del termini que va fixar el president dels Estats Units, Joe Biden, que va establir el 31 d'agost com a data límit per a la sortida de les últimes tropes nord-americanes. Muyahid ha insistit que el seu grup no considera cap pròrroga i creu que hi ha temps suficient per a evacuar a tots els estrangers abans del dia 31, poc abans que els líders del G7 es reunissin precisament per a tractar aquest assumpte.

En aquest sentit, els talibans no oculten que volen evitar una fugida massiva de població i el seu portaveu ha lamentat que les autoritats dels Estats Units estiguin encoratjant als afganesos a anar-se’n del país. "Necessitem el seu talent", ha afirmat Muyahid, que aspira al fet que l'Afganistan no perdi a professionals dels camps que teòricament poden veure's més amenaçats per l'avanç insurgent, al·ludint en concret a enginyers, metges o militars.

"No hi ha cap llista" de perseguits

Sobre el tracte a les dones en el nou context afganès, ha assegurat que no impediran que les dones funcionàries puguin tornar a treballar i ha al·legat que, si ara hi ha vetos, "és pel seu bé", per "prevenir maltractaments". En nom d'aquesta suposada seguretat, els ha recomanat que romanguin a les seves cases, garantint que no perdran ni els seus llocs de treball ni els seus sous.

El portaveu ha negat que hagin emprès cap persecució --"no hi ha cap llista"--, en un al·legat en el qual ha tornat a llançar un missatge de "amnistia" i en el qual ha subratllat que l'objectiu final és aconseguir la pau. "Viurem junts. La guerra ha acabat per nosaltres", ha assenyalat.