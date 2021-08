Quan hi ha poques certeses respecte a un esdeveniment, abunden tant les oportunitats com els riscos. La victòria militar dels talibans a l'Afganistan no ha desencadenat encara el caos al país centre-asiàtic, però sí que ha deixat un enorme pòsit d'incertesa. I és aquí, exactament, on Turquia i l'Iran intenten obtenir rèdits. Encara que això sí, tots dos països ho fan amb por. L'arribada dels talibans al poder a l'Afganistan amenaça de generar una nova onada migratòria cap a Europa i la ruta per arribar cap al vell continent passa, precisament, per ambdós països, els quals travessen greus crisis econòmiques.

Les dades biomètriques són una eina més per a la guerra. Els Estats Units van utilitzar aquests sistemes de registre d’empremtes dactilars o escanejats de retina per perseguir terroristes i fins i tot per poder assassinar Ossama Bin Laden. Ara, aquesta informació podria haver caigut en mans dels talibans.

Així ho van confirmar la setmana passada múltiples fonts militars al mitjà nord-americà The Intercept, en què apunten que, amb el seu avenç per tot el país, els insurgents fonamentalistes islàmics haurien aconseguit el control d’uns sistemes i unes bases de dades que podrien posar encara en més risc la població afganesa que va col·laborar als EUA.