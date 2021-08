La Guàrdia Civil ha investigat a un jove de 22 anys de Segòvia com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal per matar a un cigne a cops amb un pal en una bassa de la localitat segoviana d'Ochando.

Segons ha informat aquest dimarts la Subdelegació del Govern a Segòvia a través d'una nota, els fets van ocórrer el passat 19 d'agost i la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'ells gràcies a l'avís d'un testimoni.

Aquest va assenyalar que havia vist a uns joves atacar a un dels cignes que solen estar a la zona de basses d'aquest municipi, pertanyent a Santa María la Real de Nieva i situat a uns trenta quilòmetres de la capital de província.

La Guàrdia Civil va acudir al lloc, on ja no es trobaven els autors, per a comprovar la veracitat dels fets i recaptar informació, amb objectiu d'emprendre la corresponent recerca.

Després de la inspecció ocular i diverses gestions, els agents van identificar a un jove de 22 anys i veí de Segòvia com el presumpte autor dels fets, per la qual cosa van procedir a la seva recerca per un delicte de maltractament animal amb resultat de mort i van posar les diligències policials a disposició judicial.

La Subdelegació del Govern a Segòvia ha informat que la campanya contra el maltractament i abandó d'animals domèstics #YoSíPuedoContarlo cerca conscienciar als ciutadans sobre la protecció, ordenació i benestar dels animals i convidar-los al fet que denunciïn les conductes inadequades.

També “conscienciar a la població que tenir un animal és una gran responsabilitat” i recordar-li que l'abandó animal i el maltractament estan penats en el Codi Penal, segons recorda el comunicat.