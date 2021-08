Un dels somnis polítics d’Andrew Cuomo era ser governador de Nova York durant quatre mandats, un més que el seu pare, Mario Cuomo. I alguns en el Partit Demòcrata ja el veien com a possible candidat per a les presidencials de 2024 després de la seva bona gestió de la pandèmia en el seu estat. Cap d’aquestes aspiracions seran possibles, ja que després d’una intensa lluita per la seva innocència el polític de 63 anys va assumir «tota la responsabilitat» dels seus actes després de ser acusat per 11 dones d’assetjament sexual i cessarà de les seves responsabilitats avui.

Des que va assumir el càrrec el 2011, aquest graduat en Dret i nascut en Queens ha pogut canviar la imatge de l’estat gràcies a diversos projectes d’infraestructures que van modernitzar el territori, així com, deixar empremta amb l’aprovació de diferents legislacions sota el seu mandat, com l’enduriment de control d’armes, la legalització del matrimoni per a les persones del mateix sexe, el sou mínim de 15 dòlars o la legalització primer de l’ús mèdic del cànnabis i després del seu ús recreatiu.

El primer document històric en el qual Cuomo va estampar la seva signatura va ser la llei del matrimoni homosexual el 2011, convertint així al seu estat en el sisè dels EUA a aprovar aquesta mesura. «Nova York ha derrocat per fi la barrera que impedia a les parelles del mateix sexe exercir la llibertat de casar-se i rebre les proteccions fonamentals que tantes parelles i famílies gaudeixen per defecte», va dir llavors el governador, que va ser un gran impulsor de la llei.

Última fita

La seva última fita va ser el mes de març passat, ja en ple setge per les diverses denúncies d’assetjament sexual, quan va donar la llum verda al consum de la marihuana amb finalitats recreatius, amb la idea de generar 350 milions de dòlars en impostos anuals sobre la venda de la cànnabis i crear entre 30.000 i 60.000 llocs de treball. «Avui es corregeixen els errors del passat en posar fi a les dures penes de presó (per tinença i consum) i s’abraça una indústria que farà créixer l’economia del Empire State», va assegurar llavors el polític.

No obstant això, el maneig de la pandèmia també té una gran taca en el seu expedient, perquè la seva administració va falsificar el nombre de morts per covid-19 en les residències d’ancians de l’estat, es van declarar 8.500 i va haver-hi gairebé el doble.