La policia busca els autors d’una agressió homòfoba a un menor de 17 anys a Petrer (Alacant) amenaçat amb una navalla al crit d’«et matarem, maricón», segons van informar fonts de la Delegació del Govern.

Els fets van tenir lloc a les 21.45 hores del passat divendres quan la víctima passava per la porta d’un poliesportiu situat a l’avinguda Reina Sofia de Petrer i presumptament va ser agredit per dos joves que sortien de les instal·lacions. Segons la denúncia que va interposar davant la Comissaria Nacional de Policia d’Elda-Petrer, un d’aquests dos joves el va agafar de les espatlles per l’esquena, mentre que el segon li va treure una navalla i la hi va posar a l’abdomen mentre li deia: «Et matarem, maricón fill de puta». En aquest moment, un vehicle va passar a gran velocitat i els dos joves van sortir corrent mentre li cridaven «et matarem, maricón, maricón».