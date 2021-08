El Centre Nacional d’Huracans (NHC) va indicar que s’està afeblint la violenta tempesta tropical Henri, que va arribar aquest diumenge a la costa nord-oest dels Estats Units en forma de forts vents i pluges i ha provocat en els estats de Nova Anglaterra i Nova York cancel·lacions de vols, inundacions de carrers i talls elèctrics, fent que el president dels Estats Units, Joe Biden, hagi declarat l’estat d’emergència en aquestes zones. No obstant això Henri podria continuar creant destrosses en les pròximes hores.

«Henri s’està afeblint, però encara s’espera que produeixi fortes pluges i inundacions en el sud de Nova Anglaterra i els estats del nord de l’Atlàntic Mitjà fins al dilluns», va anunciar en un tuit el diumenge a la nit el NHC.

La declaració d’emergència per part del mandatari va donar llum verda a l’ús de recursos federals per a atendre les comunitats afectades a través de l’Agència Federal per al Maneig d’Emergències (FEMA).

«Aquesta tempesta té el potencial de crear inundacions i talls d’energia que podrien afectar a centenars de milers de persones en tota la regió. Estem fent tot el possible per a ajudar els estats a preparar-se, respondre i recuperar-se», va assenyalar Biden en una conferència de premsa el diumenge. Així mateix va explicar que FEMA ajudarà amb el subministrament d’aliments i generadors.