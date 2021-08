«Europa té por de Rússia». Així de contundent es va mostrar ahir el president ucraïnès Volodimir Zelensky durant una entrevista concedida en la vesprada de la primera cimera de la Plataforma de Crimea. Amb bona part de l’atenció global posada encara en el caos que ha seguit a la sortida dels EUA de l’Afganistan, Zelensky va rebre ahir delegacions de 44 estats (la majoria occidentals) per llançar la iniciativa diplomàtica que té per objecte tornar a posar a la part alta de l’agenda internacional l’annexió «il·legal» de la península de Crimea el 2014.

En ser preguntat per l’assistència dels líders occidentals convidats, Zelensky reconeixia que alguns d’ells havien optat per no revelar la seva decisió fins a l’últim moment. La pròpia organització de l’esdeveniment desconeixia en molts casos si serien caps d’estat o ministres els que hi assistirien. Zelensky apuntava al temor d’Europa de tibar relacions amb Rússia i les possibles represàlies com el principal motiu de les seves reticències. «Tenen por, por de Rússia (…). Aquest fet hauria de ser reconegut, i és normal», asseverava amb resignació el president ucraïnès.

Tanmateix, això no significa que la Plataforma de Crimea estigui abocada al fracàs. Si bé només 13 dels convidats hi han enviat els seus caps d’estat o de govern –entre els quals destaquen els presidents de les repúbliques bàltiques i de Polònia–, totes les delegacions han reiterat el seu compromís amb la integritat territorial d’Ucraïna. És més, la Plataforma de Crimea compta amb un fòrum intergovernamental, però també existeixen marcs interparlamentaris i grups internacionals d’experts que treballaran en assumptes que van des de contenir la militarització de Crimea i d’aigües adjacents a combatre les violacions de drets humans en la península, en particular contra els tàrtars.

Kíev té l’esperança que la Plataforma de Crimea es converteixi en la pedra de toc del suport internacional al retorn de Crimea a l’estat ucraïnès. No obstant això, la descafeïnada declaració després de la cimera realitzat pel Ministeri d’Exteriors ucraïnès augura que, més enllà del diagnòstic, serà difícil convenir en el remei.