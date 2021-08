Les manifestacions de grups rivals d’extrema dreta i d’esquerra a Portland van desembocar en violents enfrontaments aquest diumenge entre tots dos bàndols. Les protestes van acabar en un tiroteig després que els antifeixistes responguessin a un tret d’un membre dels Proud Boys de la mateixa forma. El primer atacant va ser detingut per l’incident. Els fets van tenir lloc al centre de la ciutat a les sis de la tarda. Els enfrontaments van començar després d’un dia de manifestacions i contramanifestacions en les quals van participar centenars de persones. Encara que els participants de les marxes es van barallar, es van ruixar mútuament amb el que semblava ser esprai per a óssos i van trencar les finestretes dels cotxes dels rivals, les autoritats no han confirmat cap ferit. «Com el cap (de policia) va declarar abans de l’esdeveniment d’avui, la gent ha de mantenir-se separada i evitar la confrontació física», va demanar la policia.