El replegament militar dels Estats Units d'Afganistan, marcat pel caos de les evacuacions internacionals després de la presa de Kabul per part dels talibans, ha començat a colpejar la imatge del president nord-americà, Joe Biden, que ha rebut en les últimes setmanes fins i tot comparacions amb la fallida guerra de Vietnam. Els sondejos anaven situant el suport a Biden per sobre del 51 per cent, però els estudis coneguts en els últims dies comencen ja a reflectir els efectes col·laterals de la crisi afganesa. Només un 41 per cent aprova la seva gestió en termes generals, segons una enquesta de la Universitat de Suffolk per l'USA Today.

Una majoria dels nord-americans es mostra a favor de treure a les tropes d'Afganistan, però més de sis de cada deu (un 62 per cent) critiquen la forma en la qual s'ha dut a terme. Només un 26 per cent dona suport a la gestió d'aquesta retirada, que sota l'anterior administració es va anunciar per març de 2021 i Biden va endarrerir en un principi fins l'11 de setembre. Dimarts, i malgrat les pressions d'altres líders del G7, l'actual inquilí de la Casa Blanca va insistir en el fet que se cenyiria a l'últim termini, el del 31 d'agost. Els talibans han advertit mitjançant diferents portaveus que no admetran cap pròrroga, fins i tot amenaçant amb «conseqüències» no especificades.

Un dels arguments esgrimits per Biden per justificar la sortida d'Afganistan és la seva excessiva durada, 20 anys. Va arrancar en ple dol dels atemptats de l'11-S sota la presidència de George W. Bush, en qui recauria la principal responsabilitat d'aquesta guerra per un 62 per cent dels enquestats per la Universitat de Suffolk. Però, no serà Bush si no Biden qui pugui pagar les conseqüències polítiques de la gestió de la sortida. El 52 per cent de les persones entrevistades en un altre estudi, de HarrisX per al portal The Hill, creuen que el fet que l'actual mandatari reforcés la presència de tropes a Kabul demostra que és culpable del que està passant. Segons aquest segon sondeig, un 58 per cent dels votants creuen la promesa de Biden que traurà d'Afganistan a tots els nord-americans que encara segueixen allà, però un elevat 42 per cent desconfia d'ell.