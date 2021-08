L'alarma ha saltat en la localitat castellonenca de Peníscola, on s'ha produït un esfondrament parcial d'un edifici de tres plantes a la urbanització Font Nova, en el qual es confirma que hi ha persones atrapades. Fins al lloc s'hi han mobilitzat tres dotacions del parc del Baix Maestrat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, diverses SAMU i un grup de rescat.

Segons ha pogut saber el Periódico Mediterráneo, del mateix grup editorial que Diari de Girona, en el bloc ha caigut literalment a baix hi ha una vintena d'apartaments. Molts dels habitants haurien sortit a passejar i a la platja en el moment en el qual s'ha produït el succés, però els bombers tenen constància que hi ha persones que no han pogut sortir de l'edifici i es troben atrapades.

El servei d'emergències de la Generalitat Valenciana acaba de confirmar que hi ha dues persones atrapades entre els enderrocs de l'esfondrament.

Fonts consultades parlen de dues persones atrapades, mentre que se n'ha localitzat a una altra conscient, però a la qual els efectius d'emergència no poden accedir per culpa dels enderrocs.

Una unitat canina de Protecció Civil participa en l'operatiu per ajudar a detectar a les persones atrapades.

Al lloc dels fets també s'hi dirigeixen la unitat de rescat i salvament, la canina de Protecció Civil i la unitat de maquinària i logística.

La urbanització on s'ha produït l'esfondrament és molt extensa i s'ubica al costat de la Serra d'Irta. Es tracta d'una zona de segones residències i apartaments vacacionals que és aquests moments, en ple mes d'agost, compta amb un gran nombre de veïns.

La consternació és absoluta entre els veïns de la Font Nova, que s'amunteguen als carrers de la urbanització, sense donar crèdit al succeït.