Estats Units protegirà els seus aliats de la bel·licositat de Pequín al mar del Sud de la Xina. Ho ha promès la seva vicepresidenta, Kamala Harris, durant un viatge a la regió per enfortir aliances i vendre la ferma paraula de Washington. No acompanya el context. «Sabem que Pequín continua amb les coercions, intimidacions i reclamacions a la majoria de la mar del Sud de la Xina. Les seves accions soscaven l'ordre basat en la llei i amenacen la sobirania de les nacions», va afirmar Harris a Singapur, a la primera etapa d'una missió diplomàtica que també la portarà fins a Vietnam. EUA, va sostenir, «es manté fidel als seus aliats i socis».

El mar del Sud de la Xina és una de les zones més erògenes del Pacífic. Aquí col·lecciona Pequín plets territorials amb mitja dotzena de països. El quadre s'ha agreujat en els últims anys per l'aclaparadora presència militar nord-americana i la pulsió xinesa d'ocupar aigües en conflicte per la via dels fets consumats i aixecar illes artificials. Segons la Xina, afavoriran el trànsit internacional. Segons Washington, serviran de bases militars.

La incubació del conflicte és llarga. Barack Obama va ordenar el gir al Pacífic després d'anys dessagnant al Pròxim Orient per contrarestar la influència xinesa a la regió. Va ser efímer el posterior replegament de Donald Trump, en virtut de la seva política «Amèrica, primer». Els seus increments pressupostaris militars sense precedents van acabar a la Marina i el seu destí natural va ser el pati del darrere xinès. Des de llavors han freqüentat el que Washington diu pomposament exercicis de llibertat de navegació i que consisteixen a passejar periòdicament els seus vaixells per les aigües que la Xina considera pròpies amb el propòsit d'irritar-la. «Una bona part de la Història del segle XXI s'escriurà en aquesta regió», va alliçonar Harris als tripulants d'un destructor a la base de Singapur dilluns.

El ressentiment acumulat contra Pequín ha estat utilitzat pels EUA per augmentar la seva influència, però no troba l'adhesió cega. Contra Washington juga el risc d'una confrontació militar que arriba a tots i els dubtes sobre les seves promeses.

L’ombra de l’Afganistan

El programa de Harris a Singapur incloïa la lluita contra els ciberdelictes, el coronavirus o el canvi climàtic, però les rodes de premsa no van escapar de la caòtica retirada de les tropes de l'Afganistan. Va resoldre les preguntes sobre com la interpretaran els aliats amb vàcues argumentacions i al·ludint a l'evacuació de ciutadans nord-americans i afganesos com a prova de compromís. El primer ministre de Singapur, Lee Hsien Loong, va respondre que el món jutjarà Washington per la seva resposta a l'Afganistan quan se li va preguntar si el seu Govern es replantejava la seva confiança.

Singapur manté un mesurat equilibri entre Washington i Pequín que la segona lamenta perquè espera més atenció d'un país amb majoria ètnica xinesa. El seu ministre d'Exteriors, Vivian Balakrishnan, va aprofundir aquesta mateixa setmana a l'equidistància: «Singapur serà útil, però no es deixarà fer servir» i no es convertirà en un peó en les agendes de les dues grans potències.

La premsa xinesa va subratllar ahir les dificultats de Harris per adequar el seu missatge als fets. «Estats Units hauria d'enterrar la il·lusió d'enemistar a un sol país de sud-est asiàtic amb la Xina (...) Els governs regionals mantindran la seva distància amb els Estats Units. Xina és el soci comercial més gran de gairebé tots ells i no hi haurà cap país prou estúpid per sacrificar aquest enorme benefici per convertir-se en carn de canó nord-americà», assenyalava el matutí. També recordava que la seva pròxima etapa és Ho Chi Minh, l'antiga Saigon, on mig segle abans es van fer fotos d'helicòpters que es repeteixen aquests dies.