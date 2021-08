El Consell de Ministres va acordar aquest dimarts declarar zona greument afectada per emergència de protecció civil -coneguda com «zona catastrófica»- 13 comunitats autònomes que han patit incendis aquest estiu i altres tipus de catàstrofes naturals.

La declaració afecta les regions que en els últims mesos han patit incendis greus com és el cas de Castella i Lleó, on en l'incendi que va afectar els municipis de Navalacruz i Cepeda de la Mora, a la província d'Àvila, van cremar gairebé 22.000 hectàrees, o a l'illa canària de la Palma, on el foc va cremar centenars d'hectàrees i va afectar desenes d'habitatges.

La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va informar d'aquest acord, que pretén fer front a les «situacions molt dramàtiques» viscudes en molts llocs d’Espanya i atendre els «danys materials, personals, en infraestructures, estris, establiments industrials, ramaders, persones físiques i jurídiques i corporacions locals» provocats pels incendis.

Les comunitats que han estat declarades zones catastròfiques són Castella i Lleó, Andalusia, Aragó, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, el País Valencià, Extremadura, les Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra i el Principat d’Astúries.