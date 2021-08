El Govern espanyol assegura que fa tot el possible per evacuar persones de l’Afganistan, però ha advertit que algunes d’elles no podran sortir del país per la situació «francament dramàtica» al terreny. «Traurem tothom que puguem, [però] hi haurà gent que es quedarà per qüestions que no depenen de nosaltres sinó de la mateixa situació que hi ha allà», va dir aquest dimarts la ministra de Defensa, Margarita Robles. La situació és tan complexa, va apuntar Robles, que les tropes internacionals, incloses les espanyoles, estudien fer una operació d’evacuació fora del perímetre de l’aeroport de Kabul per «recollir» persones que no han pogut arribar fins a aquest punt i poder així treure-les del país.

La ministra va assenyalar que la situació a l’Afganistan «cada dia que passa és pitjor» perquè «els talibans es posen cada vegada més agressius» i hi haurà persones que no podran ser evacuades, sobretot les que ja no siguin a prop de l’aeroport, però Espanya estarà allà «fins al final».

En declaracions a la cadena SER, Robles va reiterar que Espanya serà tot el temps possible evacuant refugiats, tot i que això dependrà del G7 (els països més rics).

«Cada dia que passa és pitjor, perquè saben que s’acaba el termini i les persones s’acumulen a l’aeroport de Kabul; hi ha allaus humanes i els talibans cada vegada també es posen més agressius; hi ha trets i una situació de violència molt molt evident», amb més controls, va dir Robles.

La ministra va assegurar que les autoritats i les forces de seguretat espanyoles «miraran de treure tothom, però hi haurà gent que es quedarà... no depèn de nosaltres, sinó de la situació que hi ha allà», ja que, va relatar, hi ha intèrprets que viuen a zones com Herat, d’on es triga tres dies amb cotxe a arribar a Kabul, i a l’arribar a l’aeroport es troben una situació «complicadíssima» i «frustrant».

En aquest sentit va detallar que s’assigna una porta al contingent espanyol, però aquesta porta de vegades canvia i la persones que s’acumulaven en una zona de l’aeroport s’han de desplaçar a una altra. Per aquest motiu es demana a les persones que han col·laborat amb Espanya que portin una bufanda o un mocador vermell i groc i cridin «Espanya» als militars, perquè els puguin identificar entre la multitud.

«Però fins al final ho intentarem, no pararem en cap moment» va afirmar la ministra, que va reonèixer que les llistes de col·laboradors d’Espanya elaborades inicialment s’han modificat per afegir persones que han demostrat la seva relació amb el nostre país i la seva situació d’especial vulnerabilitat, prioritzant dones i nenes. Aquestes dones han sigut activistes, periodistes o han tingut un paper rellevant en la vida pública afganesa, ha precisat la ministra.

La ministra va detallar ahir que dos avions militars espanyols van evacuar 290 persones des de Kabul fins Dubai, i que 130 refugiats van ser traslladats en un tercer avió gràcies a un permís especial concedit a Espanya, que habitualment només pot noliejar dos avions a el dia.

Els talibans prohibeixen als afganesos anar a l’aeroport internacional de Kabul

Els talibans van anunciar aquest dimarts que ja no permetran el pas de ciutadans afganesos cap a l'aeroport de Kabul, al·legant que la situació és caòtica pel gran nombre de persones que busquen una sortida del país asiàtic en ple procés d'evacuació internacional.

Un portaveu del grup insurgent, Zabihulá Mujahid, va emplaçar en roda de premsa els que estan als voltants de l'aeròdrom a anar-se'n a casa seva, en la mesura en què no es podria garantir la seva seguretat. I va subratllar que només deixaran sortir del país els estrangers i que no es prorrogarà la data límit del 31 d'agost per a les evacuacions, tal com alguns països s'estan plantejant.

Mujahid va acusar les autoritats dels Estats Units d'encoratjar els afganesos a anar-se'n de país. «Necessitem el seu talent», va afirmar aquest portaveu, que aspira que l’Afganistan no perdi a professionals dels camps que teòricament es poden veure més amenaçats per l'avanç insurgent. El representant talibà també va explicar que en aquests moments estan impedint a les dones acudir als seus llocs de treball, però que es tracta d'una mesura temporal.