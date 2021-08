El Govern espanyol i el PP van rebaixar ahir una mica la tensió dels últims dies, tot i que de moment segueix el boqueig. La seva portaveu, Isabel Rodríguez, va assenyalar que el Govern s’alegra que el líder nacional del PP, Pablo Casado, hagi recuperat «el sentit d’Estat» posant en valor l’actuació «del nostre Govern i per tant la del nostre país» en relació amb l’actuació en l’evacuació a l’Afganistan i en la gestió dels incendis que han colpejat el país en els últims dies. Casado va dir ahir que haver declarat zona catastròfica les àrees de Castella afectades pel foc era «un encert».

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Rodríguez va transmetre la satisfacció del Govern amb el fet que Casado hagi reconegut la seva tasca en relació a l’«acolliment i evacuació de les persones que venen de l’Afganistan» i el «dispositiu que s’ha muntat al nostre país».

Rodríguez també va celebrar que Casado reconegués, ahir al matí, la tasca del Govern en l’actuació sobre els incendis i la declaració de zona catastròfica a Castella i Lleó que va aprovar el Consell de Ministres, i va aprofitar per demanar al líder del PP que «segueixi per aquest camí» perquè puguin «avançar» en la renovació dels òrgans constitucionals, com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), recordant que «la mà estava estesa des d’abans d’estiu».

La portaveu va rebutjar que les seves paraules puguin llegir-se com una crítica cap a Casado, després que es comprometés a no criticar l’oposició des de les rodes de premsa del Consell de Ministres. Al contrari, va dir que havia estat més aviat una «floreta».

«Mai hauria de ser notícia el que es diuen i quan s’ho diuen el president del Govern i el principal partit de l’oposició», va asseverar, després que el PP hagi retret repetidament a Sánchez que no hagi trucat a Casado per parlar de la crisi a l’Afganistan i l’evacuació.

En la seva opinió, això «hauria de formar part de la cultura democràtica del nostre país» i per això «aquesta ha estat sempre la disposició del president» i el que ha estat reclamant al líder de l’oposició, «que ens puguem asseure i parlar dels assumptes importants del nostre país».

Així, Rodríguez va defensar que és «important» tant per al PP com per a Espanya el que Govern i l’oposició tinguin «relacions cordials, intenses i permanents en qüestions d’Estat, que és el que portava reclamant el Govern».

Segons la portaveu, aquesta no és una demanda només del Govern sinó també «social», que «en els grans temes, en els temes que ens situen com a Estat, ens posem d’acord amb el principal partit opositor, en qüestions com la política internacional, les emergències i per descomptat la renovació dels òrgans constitucionals i per tant el compliment de la Carta Magna».

La zona catastròfica, «un encert»

Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, va reconèixer com un «encert» que el Govern aprovés en Consell de Ministres la declaració com a zona greument afectada de l’incendi de la província d’Àvila i la resta de territoris que han patit incendis forestals aquest estiu.

«Esperem que arribin aviat les ajudes», va assenyalar el president del PP durant la seva visita a la província d’Àvila, en la qual va estar acompanyat per alcaldes i veïns de la zona, a més de per el president de la Diputació d’Àvila, Carlos García, i del vicepresident de les Corts de Castella i Lleó, Francisco Vázquez, entre altres. El dirigent popular també va reclamar que amb aquesta declaració s’agiliti l’accés dels afectats a crèdits ICO per a reconstruir els seus negocis o vegin reduïdes les seves quotes a la Seguretat Social i els seus impostos.