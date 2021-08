La magistrada del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Ceuta ha notificat que manté la suspensió cautelar urgent de la repatriació de nou menors migrants que va ser sol·licitada per l’Associació Coordinadora de Barris per al Seguiment de Menors i Joves.

Aquesta associació, juntament amb la Fundación Raíces, va sol·licitar el passat 16 d’agost la suspensió de la devolució de 12 menors, però tres d’ells ja eren al Marroc. La jutge va acordar que se suspengués el procediment per als nou que no van arribar a travessar la frontera, i ahir va ratificar aquesta decisió.

Dies després, i després de l’obertura d’altres procediments en instàncies judicials, el Govern de la ciutat autònoma va anunciar que mantindria paralitzada la devolució de la resta de menors que segueixen a Ceuta des de l’entrada massiva del mes de maig passat fins que hi hagi un pronunciament judicial definitiu.

Segons es recull en la interlocutòria emesa aquest dimecres per la magistrada, una vegada estudiada tota la documentació presentada per la Delegació del Govern i la Fiscalia, s’ha decidit «mantenir la suspensió de l’actuació material dirigida a repatriar els menors no acompanyats que encara no han sigut tornats al Marroc».

A més, afegeix que «no consta que s’hagi comunicat l’inici del procés de repatriació ni als menors ni a la Ciutat Autònoma de Ceuta malgrat assumir aquesta la guarda dels menors, ni tampoc al Ministeri Fiscal», per la qual cosa no es pot saber si aquestes repatriacions compleixen els tràmits exigits.

La magistrada recorda a les parts implicades que «un dels principis essencials de l’ordenament és que les lleis s’han de complir en els seus propis termes», destacant que precisament això implica que «tots, incloses les administracions, tenen l’obligació de les normes vigents, sense realitzar excepcions no contemplades expressament en el mateix text normatiu».

Sobre aquesta qüestió també posa de manifest que l’incompliment d’aquests tràmits que estan recollits en l’ordenament jurídic «generen indefensió en els menors que han sigut privats de la possibilitat de formular al·legacions o proposar prova; de conèixer les concretes dades tingudes en compte per adoptar tal decisió; i de poder accionar els recursos establerts per deixar sense efecte la resolució».

Una vegada coneguda la decisió de la magistrada del Contenciós-Administratiu número 1 de Ceuta caldrà esperar si la Ciutat o l’Advocacia de l’Estat la recorren, ja que, tal com es ressalta en la interlocutòria, «es pot interposar recurs d’apel·lació en un sol efecte».

El president del Govern, Pedro Sánchez, es reunirà avui al Palau de la Moncloa amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per buscar una solució a la situació dels menors marroquins no acompanyats que romanen a la ciutat autònoma.

Així ho van confirmat ahir a EFE fonts de Govern després que la magistrada del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Ceuta notifiqués que manté la suspensió cautelar urgent de la repatriació de nou menors migrants.