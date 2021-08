El pare de Kristian i Amantia Toska, d’11 i 10 anys, sobre el qual pesava una ordre de cerca internacional per suposat segrest parental, va ser detingut aquest dimarts a Caldas da Rainha, a 92 quilòmetres de Lisboa (Portugal), segons van confirmar fonts del cas a Prensa Ibérica. Al seu costat, la Policia Nacional va localitzar els dos nens, que es trobaven en bon estat de salut.

La pista dels petits es va perdre el mes de gener passat, segons l’alerta difosa per l’associació SOS Desapareguts. La mare dels nens, que tenia la seva custòdia des que la parella es va separar el 2013, va denunciar que el seu exmarit se’ls havia emportat d’Alemanya. La dona es va desplaçar a Tenerife seguint diverses pistes que ubicaven els seus fills a l’illa. Allà es va dedicar a enganxar cartells amb la foto dels nens i va acudir a les autoritats espanyoles per demanar que els busquessin.

Segons la seva denúncia davant la policia, l’home va arribar a trucar-li per telèfon i li va manifestar que no tenia intenció d’entregar-los-hi. Fins i tot hauria arribat a amenaçar-la: «si vas a la policia et mataré a tu, la teva família i els nens», va confirmar el president de l’associació, Joaquín Amills.

Les indagacions de la policia van aconseguir situar els nens al costat del seu pare a Tenerife fa una setmanes. Segons va poder saber Prensa Ibérica, l’home es va presentar amb els seus fills en un jutjat de l’illa el passat 8 juny, després que un jutge alemany ordenés que tornés els menors a la seva mare.

Llavors, diversos funcionaris van explorar els nens i el pare va quedar per entregar-los abans del 21 de juny, però no ho va fer. La policia ha esbrinat que dos dies abans que es complís el termini d’entrega va viatjar amb avió des de Tenerife a Lisboa, amb parada a Madrid. Els investigadors van aconseguir seguir-li la pista fins a Portugal, on les forces de seguretat d’aquest país l’han detingut.