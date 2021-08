El nombre de víctimes en l'atac a l'aeroport de Kabul va creixent a mesura que passen les hores. Segons ha informat la BBC, que cita un alt responsable sanitari, són ja almenys 60 morts i 140 ferits. Els EUA no confirmen encara cap xifra però si admeten que hi ha morts entre les tropes nord-americanes. També haurien mort civils afganesos, segons la informació que surt del Pentàgon i que titlla d'"odiós" l'atac a Kabul. El règim talibà també ha condemnat l'atac i diu que farà pagar als responsables, tot recordant que els EUA eren els responsables de la seguretat a la zona on hi ha hagut les explosions.

Von der Leyen condemna "el covard i inhumà" atemptat

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha condemnat aquest dijous l'atac, que ha descrit com a "covard i inhumà". "És essencial garantir la seguretat de tothom que és a l'aeroport", ha afirmat en una piulada. Von der Leyen també ha remarcat que la comunitat internacional ha de treballar unida "per evitar el ressorgiment del terrorisme a l'Afganistan i més enllà". El president del Consell Europeu, Charles Michel, també s'ha pronunciat de forma similar. "Comptar amb un camí segur cap a l'aeroport és vital. Hem de garantir que l'actual inestabilitat no suposa un ressorgiment del terrorisme", ha afirmat.