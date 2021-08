L’alarma va saltar ahir a la localitat castellonenca de Peníscola, on es va produir un ensorrament parcial d’un edifici de tres plantes a la urbanització Font Nova, en el qual hi va haver almenys dues persones atrapades. Fins al lloc s’hi van mobilitzar tres dotacions del parc del Baix Maestrat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, diverses SAMU i un grup de rescat.

Segons va poder saber aquest diari, en el bloc enfonsat hi ha una vintena d’apartaments. Molts dels habitants haurien sortit a passejar i a la platja en el moment en el qual es va produir el succés, però els Bombers tenen constància que hi ha persones que no van poder sortir de l’edifici i es trobaven atrapades.

En aquesta línia, el servei d’emergències de la Generalitat Valenciana va confirmar ahir al vespre que hi ha dues persones atrapades entre els enderrocs de l’ensorrament.

Fonts consultades parlen de dues persones atrapades, mentre que se’n va localitzar una altra conscient, però a la qual els efectius d’emergència no van poder accedir per culpa dels enderrocs.

Crits de socors

Veïns dels voltants van ser desallotjats i van sentir crits de socors després de l’enfonsament. Al lloc es van dirigir també la unitat de rescat i salvament, la canina de Protecció Civil i la unitat de maquinària i logística.

La urbanització on s’ha produït l’ensorrament (Font Nova) és molt extensa i se situa al costat de la Serra d’Irta. Es tracta d’una zona de segones residències i apartaments vacacionals que en aquests moments, en ple mes d’agost, compten amb un gran nombre de veïns.

Sanitat va desplaçar fins a la zona dues unitats del SAMU, un vehicle d’intervenció ràpida i personal del centre de salut que van atendre diversos veïns de crisis d’ansietat i de ferides lleus. Per part seva, la Policia Local va avisar els tècnics en estructures de l’Ajuntament perquè revisin l’edifici.

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va manifestar ahir a través de Twitter que seguia «amb inquietud» les notícies que anaven arribant. Així mateix, va voler agrair als equips de Bombers, a la Guàrdia Civil i a la resta de cossos d’emergència «que estan treballant per trobar les persones atrapades».

Al seu torn, el vicepresident de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez, va expressar també que es trobava «molt pendent de la situació a Peníscola i de les tasques de rescat». En aquest sentit, el dirigent va voler donar «ànims i força a totes les persones implicades». El president valencià, Ximo Puig, també va serguir «amb preocupació» l’enfonsament de l’edifici, i va anunciar una visita al lloc dels fets.