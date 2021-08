L'explosió als voltants de l'aeroport de Kabul han provocat més de 10 morts i 60 ferits. L'aeroport acull milers de persones aquests dies que esperen ser evacuades del país. Les primeres informacions, recollides per mitjans locals, atribueixen aquest incident a un atemptat suïcida.

"Podem confirmar una explosió al costat de l'aeroport de Kabul", ha afirmat a Twitter el portaveu del Pentàgon, John Kirby, que ha avançat que continuaran oferint "detalls addicionals" una vegada els tinguin. "La xifra de víctimes no és clara en aquest moment", ha dit.

Les primeres hipòtesis apunten a un atemptat suïcida, segons fonts consultades per les cadenes CNN i Al Arabiya, si bé fonts locals parlen també de possibles trets als voltants de l'Abbey Gate, un dels punts d'accés clau a l'aeròdrom durant el procés d'evacuacions iniciat fa una setmana i mitja.

Els mitjans locals han difós imatges dels instants posteriors a l'atac, amb civils transportant a persones que haurien resultat ferides.

Almenys tres militars dels Estats Units figuren entre els ferits, segons fonts citades per Fox News. El Ministeri de Defensa del Regne Unit, per la seva banda, no té constància que hi hagi víctimes britàniques, informa la radiotelevisió pública BBC.

Dues fonts citades per la cadena CNN també han informat d'aquest incident i una d'elles ha assegurat que hi ha ciutadans afganesos ferits.

L'Ambaixada nord-americana a Kabul ja havia llançat el dimecres una alerta en la qual recomanava marxar "immediatament" de les principals portes i evitar acostar-se als voltants de l'aeròdrom tret que hi hagués "instruccions" precises per part d'algun representant dels Estats Units. Diversos governs europeus han secundat en les últimes hores aquest avís pel risc d'atemptat.

Els talibans van advertir aquesta setmana que no facilitarien l'arribada a l'aeròdrom de cap ciutadà afganès i també van exhortar a la població a abandonar la zona, al·ludint igualment a raons de seguretat.

Estat Islàmic província de Jorasán

Amb els talibans ja pràcticament al comandament del país, la principal amenaça ara deriva d'Estat Islàmic, que es fa anomenar a l'Afganistan Estat Islàmic Província de Jorasán. El nom al·ludeix a una regió històrica que avui dia es reparteix entre l'Afganistan i el Pakistan i el seu objectiu és compartit amb altres organitzacions afins: imposar un estricte règim sota la 'xaria' o llei islàmica.

El grup, sorgit el gener de 2015, es nodreix d'una amalgama de talibans afganesos i pakistanesos. Les seves doctrines són fins i tot més dures amb els talibà, als quals consideren heretges i als qui van recriminar l'acord de pau segellat el febrer de 2020 amb el llavors Govern dels Estats Units, encapçalat pel Donald Trump, punt de partida del replegament estranger.

En els últims anys, Estat Islàmic Província de Jorasán ha patit diverses derrotes militars i la detenció d'alguns dels seus principals líders, però ha acabat creixent a l'albor del caos en què s'ha vist sumit Afganistan i ha continuat perpetrant atemptats, també a Kabul. Entre els seus objectius figuren des d'autoritats locals i forces estrangeres.