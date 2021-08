França sancionarà als sanitaris que no s'hagin posat la vacuna. Així ho ha confirmat el primer ministre francès, Jean Castex, en una entrevista a RTL en què ha defensat que el personal sanitari no immunitzat podrà ser sancionat a partir del 15 de setembre. "No recularem", ha avisat. Castex ha justificat la mesura perquè "ningú pot entendre" que hi hagi pacients que es contagiïn per un brot entre el personal sanitari, com va passar en una residència francesa a Les Landes. El primer ministre francès també ha explicat que aquest proper mes començaran a posar una tercera dosi als usuaris de les residències de gent gran i a les persones especialment vulnerables.

Mentrestant, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va assegurar dimecres que Espanya "està preparada" per administrar la tercera dosi si s'acaba demostrant necessària. La decisió estarà condicionada a l'informe que emeti el grup d'experts de la Ponència de Vacunes, que preveu posicionar-s'hi la setmana vinent. Després de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, Darias va detallar que la Ponència treballa des del mes de juliol per determinar "quan i a quins col·lectius" s'hauria d'administrar. El posicionament que pugui emetre l'Agència Europea del Medicament (EMA) i els resultats dels assaigs clínics que tenen en marxa Pfizer i Moderna també poden acabar influint.

L'EMA assegura per ara que "encara no s'ha determinat quan es podria necessitar una dosi de reforç" de les vacunes contra la covid-19 "i a quina població s'hauria d'orientar" en cas que s'acabés "demostrant necessària". L'EMA avisa que encara s'estan "revisant les dades" de les actuals campanyes de vacunació per poder fer les corresponents "recomanacions" als estats. L'Agència recorda, en tot cas, que "la decisió sobre com s'han de donar les vacunes continuen sent prerrogativa dels òrgans experts que guien la campanya de vacunació a cada estat".