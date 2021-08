Aquest dimarts es van complir 30 anys de la dimissió de Mikhaïl Gorbatxov com a secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica. Si un pregunta pels carrers de qualsevol ciutat russa quina opinió li mereix l’últim líder de l’URSS, la paraula que més es repeteix és la de «traïdor». Hi ha fins i tot qui l’acusa d’haver venut el seu país. Literalment. És a dir, d’haver «rebut diners a canvi de provocar la caiguda de la Unió Soviètica». També hi ha qui considera que Gorbatxov va rebre l’any 1985 les regnes d’una potència en declivi i va realitzar les reformes que va considerar necessàries, però ja era tard per salvar la Unió.

Durant els anys que Gorbatxov va estar al capdavant de l’URSS, el mandatari es va enfrontar a moments difícils, com la crisi de Txernòbil el 1986. També va prendre decisions històriques com la de treure l’Exèrcit Roig de l’Afganistan, i posar fi a la sagnant guerra que havia començat amb el seu predecessor, Leonid Bréjnev, el 1979.

No obstant, Gorbatxov és més recordat per la seva política de glàsnost (o obertura), que tenia com a objecte fer més transparents les institucions soviètiques i permetre als seus ciutadans debatre públicament els problemes del sistema. A la política de glàsnost la va acompanyar la «perestroika» (reconstrucció), l’objectiu de la qual era reformar el sistema polític i econòmic de l’URSS.

Les reformes eventualment van provocar la reacció negativa dels sectors més conservadors de l’aparell, així com dels més liberals que les consideraven insuficients. El futur president de la Federació Russa, Borís Ieltsin era un d’aquests últims, i aviat es convertiria en el seu crític més ferotge. Pocs saben que Gorbatxov es va presentar a les eleccions presidencials de 1996 esperant formar un bloc centrista davant els comunistes de Ziugànov i els liberals de Ieltsin. En una trobada amb l’electorat, Gorbatxov va fer un comentari que resumeix la seva relació amb Ieltsin: «Sé que molts de vosaltres voldríeu veure’ns a Ieltsin i a mi penjats d’un arbre. Només us demano una cosa: si ens pengeu, que sigui d’arbres diferents».

L’ànsia de llibertat de les repúbliques soviètiques, la caiguda del mur i les tensions socials i polítiques van donar el cop de gràcia a un imperi que estava en declivi molts anys. No és estrany, per tant, que Mikhaïl Gorbatxov sigui una figura que encara en el dia d’avui no deixa cap rus indiferent.