Una jove de 19 anys sense patologies prèvies ha mort per coronavirus a l’hospital de Son Espases. El cas, confirmat a Diario de Mallorca pel Servei de Salut del govern balear, ha sorprès metges i sanitaris del centre hospitalari per l’agressivitat amb què la Covid-19 va atacar la jove, que va ingressar fa poc més d’una setmana a urgències de Son Llàtzer i ràpidament va ser derivada a l’uci de l’hospital de referència per ser tractada, ja que ja es trobava en estat greu. Dissabte passat la jove va morir com a conseqüència de la malaltia, però no presentava cap patologia associada que contribuís a empitjorar el seu estat de salut.

La pacient no havia començat encara el seu procés de vacunació. El seu grup d’edat, de 16 a 19 anys, es troba encara en curs i va començar a inocular-se el fàrmac a principis de juliol, amb un 73% de primeres dosis administrades i un 61% de persones amb la pauta completa de vacunació. Els metges van fer tot el possible per salvar-li la vida. Fins i tot va ser sotmesa a la teràpia ECMO, una tecnologia d’oxigenació de la sang amb membrana extracorpòria que s’aplica quan el pacient té dificultats per respondre a altres tractaments i que durant la pandèmia de la Covid ha ajudat a salvar moltes vides.

Després de la mort d’aquesta jove i dels tres casos notificats en les últimes 24 hores per la conselleria de Salut, ja són 898 les persones que han mort per coronavirus des que va començar la pandèmia, 40 aquest agost.

Des que es va iniciar el procés de vacunació el 27 de desembre, les morts per coronavirus van començar a descendir progressivament a les Balears, de les 140 defuncions de gener a les 5 del juliol passat. No obstant, la cinquena onada de Covid-19 ha tornat a invertir la tendència incrementant en un 40% el nombre de defuncions: 18 al juliol i de moment 40 a l’agost, el mateix percentatge d’increment de nous casos.