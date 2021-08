Funcionaris cremant documents classificats a l'interior de l'ambaixada dels Estats Units a Kabul mentre els talibans voltaven la capital, afganesos agafant-se als avions en marxa per sortir del seu país per por de futures represàlies, famílies lliurant els seus nadons als soldats nord-americans per sobre del mur de l'aeroport... Són algunes de les imatges que han deixat els primers dies posteriors a la caiguda del Govern prooccidental de l'Afganistan, una successió d'esdeveniments que pocs van preveure a Washington i que li està passant factura a la Casa Blanca. Polítics de tots dos bàndols, així com una part substancial de l'opinió pública, apunten el president Joe Biden com a responsable del caos afganès.

El mandatari ha defensat per passiva i per activa la sortida del país i els seus temps. Biden ha explicat que les tropes van començar a retirar-se quan ho van fer perquè no hi havia evidències que el Govern de l'Afganistan s'ensorraria tan ràpidament com ho va fer, una afirmació que han posat aquests dies en evidència els mitjans nord-americans en destapar diversos documents que advertien el perill imminent.

Si bé la sortida de l'Afganistan va ser planejada per l'expresident Donald Trump, que va arribar a un acord amb els talibans per abandonar el país l'1 de maig, els republicans no han dubtat a mostrar el seu desacord amb l'estratègia seguida per l'Administració Biden. El líder de la minoria del Senat, Mitch McConnell, va descriure la sortida del país com un «fracàs vergonyós del lideratge nord-americà«. Unes crítiques similars a les enunciades pel congressista republicà Michael McCaul, qui va titllar les decisions del mandatari demòcrata com un «desastre absolut de proporcions èpiques». Segons McCaul, aquest desenllaç «serà una taca a la presidència de Biden», qui «tindrà les mans tacades de sang pel que van fer».

El també republicà i senador Lindsey Graham, contrari a la retirada militar completa de l'Afganistan, va dir que és només és qüestió de temps fins que Al Qaida torni a tenir una presència significativa a l'Afganistan. El renovat temor als atacs terroristes està sent utilitzat pels rivals de Biden, així com el risc a què es colin militants radicals entre els milers de refugiats que estan arribant als EUA.

Malgrat que molts demòcrates van optar inicialment per no pronunciar-se respecte a la gestió de la crisi, el silenci ha anat apagant a mesura que s'aproxima la data final de sortida.