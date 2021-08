Luiz Inácio «Lula» da Silva té un únic somni: ser una altra vegada president del Brasil. Per aconseguir-ho recorre el país en silenci i amb la mà estesa. Participa d’actes en els quals aixeca el puny esquerre. Immediatament bascula cap al centre i fins i tot es mostra disposat a perdonar deslleialtats. «No tinc dret a quedar-me parat, ni a carregar odi», diu abans d’explicar el seu pragmàtic full de ruta. «El Partit dels Treballadors (PT) té l'obligació de tornar». La fi justifica la seva mesura. I si bé recorda que «encara» no és candidat, gairebé ningú al Brasil dubta de la seva decisió de competir en les eleccions d'octubre de 2022. Als 75 anys, després de passar més de 500 dies a la presó com a part d’una causa judicial que finalment es va demostrar viciada, Lula confessa que «mai» va tenir «tantes ganes» de governar el seu país com en l'actualitat.

I les enquestes li somriuen. D'acord amb la consultora XP/Ipespe, l'excap d'Estat, de l'any 2003 a l'any 2010, té una intenció de vot del 40% a la primera volta, 16 punts més que Jair Bolsonaro. En cas d'una eventual segona volta, Lula s'imposaria al capità retirat amb un 49% davant el 35% de l'actual cap de l'Estat. El líder del PT també guanyaria a altres possibles competidors com Ciro Gomes, João Doria o Eduardo Leite. Segons Paraná Indagacions, un 43% dels brasilers optarien a les urnes per Lula.

La creixent popularitat de l'home que entre 2016 i 2020 va ser qualificat pels seus adversaris com la mateixa imatge del dimoni, provoca la ira d'un Bolsonaro que, segons el sondeig de Power360, ha arribat en els últims dies al 64% en desaprovació. Un 58% de les persones entrevistades per aquesta consultora s'han mostrat al seu torn a favor d'un judici polític contra l'actual mandatari per la seva responsabilitat en la lluita contra la pandèmia que ha provocat gairebé 575.000 morts per covid-19.

Enginyeria delicada

Lula sap que el camí cap a les eleccions de l'any vinent estarà ple de perills, entre els quals la guerra que ha lliurat el mateix Bolsonaro contra les urnes electròniques, a punt d'amenaçar amb suspendre la contesa i enfrontar-se amb el Tribunal Suprem, que l'investiga pel seu presumpte paper en la divulgació de notícies falses.

Una de les seves principals preocupacions és la de ventar els fantasmes del «perill esquerrà» que propaga la ultradreta. El mateix Lula intenta aclarir aquests temors.

La seva enginyeria és molt més que retòrica. Realitza gestos permanents en favor d'una recomposició de les seves relacions amb sectors de centre i, fins i tot, de la centredreta. L'expresident està convençut que amb les forces d'esquerres no n’hi ha prou per garantir la victòria el 2022.

Evangèlics i militars

Amb aquest esperit ha sortit a buscar el vot evangèlic. A més de tenir una forta presència parlamentària, els evangèlics ostenten també una robusta musculatura econòmica i mediàtica. Les esglésies pentecostals representaven el 1940 amb prou feines el 2,7% de la feligresia. Vuitanta anys més tard reben en els seus temples al 23% dels brasilers que es consideren cristians. A ells Lula els diu: «Soc fill d'una família religiosa. La meva mare no hauria tingut la força de criar vuit fills sola si no fos per la seva fe». També els va recordar que «si Déu simbolitza l’amor, la fraternitat i la bondat, Bolsonaro no pot ser el seu enviat».

L'altre front estratègic és el castrense. Es tracta, ni més ni menys, que el gran suport de Bolsonaro enmig de la tempesta. Per ara, l'expresident no sembla haver reduït el profund ‘antilulismo’ que existeix en part dels uniformats. «No tinc cap conversa amb els militars. Quan guanyi, hi parlaré, perquè llavors seré el seu cap i diré el que penso i quin és el seu paper», va dir. La veritat és que Lula ha buscat a través de dues exministres de Defensa de reconstruir les relacions amb les institucions armades. Per Bruno Boghossian, columnista del diari paulista Folha, el líder del PT juga un «escacs erràtic» en expressar la indiferència per l'humor militar davant la seva candidatura. Les raons de la seva ambigüitat, sostenen altres analistes, obeeixen al fet que no vol mostrar-se davant la societat com si demanés permís a les casernes per aspirar una altra vegada a la presidència.