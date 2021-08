Almenys 13 persones van morir ahir i diverses desenes van resultar ferides en almenys dues explosions fora de l’aeroport de Kabul, segons van informar l’agència de notícies Reuters, que cita fonts talibanes. Milers de ciutadans afganesos es trobaven aglomerats a la zona intentant sortir del país en els vols d’evacuació internacionals.

La primera de les explosions va tenir lloc a les 18.24 hores de Kabul (les 15.54 hora peninsular espanyola) prop d’una de les portes de l’aeroport de Kabul, segons la cadena de notícies afganeses Ariana News.

Mitjans locals van difondre també imatges del lloc en què es poden veure diversos cossos sense vida al lloc de l’atemptat, a més de ferits sent traslladats a hospitals, i després d’això van assegurar que almenys el primer va ser un esclat de gran potència.

L’incident va ser confirmat també pel portaveu del Pentàgon, John Kirby, amb un missatge a la xarxa social Twitter, i més tard va afegir que es van produir diverses víctimes en l’explosió.

Fonts del Ministeri de Defensa espanyol van confirmar que no hi ha baixes ni ferits entre els militars espanyols desplegats a l’aeroport de Kabul després de l’explosió registrada en aquest aeròdrom.

Amenaça d’atac terrorista

Els Estats Units i els seus aliats van aconsellar aquest dijous a la població que s’allunyi de l’aeroport internacional de Kabul a causa de l’amenaça d’un atac terrorista per part de militants d’Estat Islàmic. Segons va confirmar el ministre de Defensa britànic, James Heappey, hi havia informació «molt, molt creïble» d’un possible atemptat suïcida contra les persones que s’amunteguen a les portes de l’aeròdrom per intentar sortir del país.