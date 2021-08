La Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha desarticulat una de les organitzacions criminals més actives en la distribució de cocaïna en diferents províncies espanyoles i que havia incrementat la seva activitat durant la pandèmia, en una operació amb 16 detinguts a la qual s'han intervingut 107 quilos d'aquesta droga.

Segons va informar la Policia, es va tractar d'una operació conjunta entre els dos cossos i complexa a causa de l'extens àmbit d'actuació dels investigats, la seva alta especialització delictiva i la utilització d'una flota de vehicles d'alta gamma amb sofisticats sistemes d'ocultació per a l'execució de les seves activitats delictives.

La banda ara desarticulada distribuïa importants quantitats de cocaïna per tot el territori nacional i havia incrementat la seva «frenètica activitat criminal» durant l’època de restriccions motivada per la pandèmia de coronavirus, detalla la policia. De fet, havia ideat nous planejaments delictius per tractar de no cridar l'atenció, generant així entre els seus membres una sensació de falsa impunitat. Des del començament de la investigació els agents es van centrar a identificar i detenir els partícips de l'entramat criminal.