L’estiu s’acaba, la vida política es reactiva, i a Itàlia els partits tornen a llançar-se dards. L’assumpte potser no seria notícia si no fos que entre els primers maldecaps que esperen al Govern de Mario Draghi no hi ha només la qüestió afganesa o les reformes que demana la Unió Europea per a l’accés als fons de recuperació, sinó també una polèmica que ha desenterrat alhora la preocupació per l’expansió de les màfies en un moment delicat i el debat sobre un passat feixista que continua sense arxivar-se al país.

Qui ha tret a la llum aquest estiu l’inquietant pupurri és un tipus anomenat Claudio Durigon (Latina, 1971), diputat de la ultranacionalista Lliga de Matteo Salvini i sotssecretari d’Economia de l’executiu de Draghi. La sobtada «fama» de Durigon –el qual era gairebé un desconegut per a la majoria dels italians fins fa poc– es va iniciar el 4 d’agost passat, quan va pujar a una tribuna, en la qual també hi havia Salvini, i va defensar que un parc públic de Latina, una ciutat de la regió del Laci, es torni a dir Arnaldo Mussolini, germà petit i home de confiança de Benito Mussolini, el dictador feixista que va ensagnar Itàlia en la Segona Guerra Mundial (1939-1945).

L’esmentat parc porta des del 2017 (per decisió de l’actual alcalde de la ciutat, l’independent Damiano Coletta) el nom dels dos jutges que són el major símbol de la lluita antimàfia del país, Giovanni Falcone i Paolo Borsellino, assassinats per la Cosa Nostra el 1992. «Algú ha volgut cancel·lar la història de Latina canviant el nom del nostre parc, que ha de tornar a ser anomenat parc Mussolini, com ha sigut sempre», va ser l’argument de Durigon.

Per això la ira de l’Associació Nacional de Partisans Italians (ANPI), que ha demanat la dimissió de Durigon. «Això no s’aguanta més», s’ha queixat Gianfranco Pagliarulo, president d’ANPI, al demanar també lleis addicionals que prohibeixin «explícitament» l’ús de noms de personatges lligats al feixisme per a «carrers, places, parcs, jardins, i escoles a tot el país».

Més dur encara ha sigut Luigi Ciotti, el sacerdot fundador de l’associació antimàfia Libera. «Se n’ha d’anar. Com pot ser que ningú encara hagi pres aquesta decisió?», va considerar Ciotti, entrevistat per ‘Il Fatto Quotidiano’. És «un insult per a les víctimes de la màfia», va argumentar Ciotti. Fins i tot Enrico Letta, cap del Partit Democràtic, la primera força progressista en el Govern, ha demanat que Durigon abandoni.