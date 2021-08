Les tasques de desenrunament de l'edifici de Peníscola, a Castelló, avançaven «a bon ritme» aquest dijous, després que a primera hora del matí es trobés el cadàver d'un jove de 14 anys i s'hagués recorregut a una grua de gran tonatge per poder accedir a la dona que encara estava desapareguda, la qual es va poder trobar a les 18.15 hores de la tarda.

Els equips d'emergència treballen de forma ininterrompuda des de les 19.30 hores d'aquest passat dimecres, quan es va produir l'ensorrament parcial d'un edifici de 30 anys d'antiguitat de la urbanització Font Nova, al sud d'aquest turístic municipi de la costa castellonenca, i va deixar tres persones atrapades.

Una d'elles, un home de 26 anys, va ser rescatat amb vida dijous a la matinada i va ser ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital comarcal de Vinaròs estable dins de la gravetat i evoluciona favorablement, segons fonts sanitàries.

No obstant això, a primera hora d'ahir al matí es va localitzar i rescatar el cos sense vida d'un nen de 14 anys que era natural de Morella (Castelló), mentre que ahir a la tarda es va trobar el cos de la tercera persona, una dona. El mort és el fill de la parella d'aquesta dona despareguda.

Els Bombers del Consorci provincial van procedir a retirar manualment la runa més petita, mentre que una retroexcavadora va aplanar el camí per permetre l'entrada d'una grua de gran tonatge, amb la qual s'està procedint a retirar el forjat més pesat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, que va visitar el lloc del sinistre, va explicar que s'havia canviat la zona en la qual es busava la dona pel que es va requerir d’una grua especial per a desallotjar els blocs grans.

Puig, que va transmetre els condols a la família per la mort del menor, en aquell moment sense conèixer l’estat del cos de la dona finalment desapareguda, també va agraïr l’«enorme esforç» amb el personal que va treballar tota la nit. A més, va explicar que, segons els testimonis, hi va haver dos estrèpits espaiats uns quinze minuts, cosa que va permetre a moltes persones sortir abans que es desplomessin les seves cases en aquesta urbanització composta per 55 habitatges, de les que han caigut 18.

El president valencià ha ofert tot el suport de la Generalitat a l'Ajuntament de Peníscola per ajudar a la reubicació de les persones que han hagut de ser reallotjades i donar suport tècnic per aclarir les causes del succés, que investiga la Policia Judicial de la Guàrdia Civil.

L'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, va explicar que la zona ha quedat «com un castell de cartes» i va assenyalar que s’ha contactat ja amb tots els veïns de l'immoble i es descarta que hi pugui haver més persones entre la runa.

Ensorrament «ràpid»

El director general de Qualitat i Rehabilitació de la Conselleria d’Habitatge, Alberto Rubio, va detallar a Efe que l’edifici es va ensorrar «bastant ràpid» a causa del tipus de construcció, basada en murs de càrrega paral·lels, un dels quals va col·lapsar i va arrossegar els forjats que, al seu torn, van empènyer la resta de murs i van anar caient «en cascada».