Una frontera extremadament vigilada i en gran part emmurallada, repatriacions i, aparentment, fins i tot devolucions en calent. És el que els espera a la majoria de refugiats afganesos que intenten arribar a Turquia des de l'Iran.

A diferència del que va passar el 2011, quan es va desencadenar la guerra a Síria i els milions de persones que van fugir d'allà van trobar oberta la frontera amb Turquia, ara el país eurasiàtic s'està blindant.

Aquesta vegada, el Govern turc està decidit a fer tot el possible per aturar i repel·lir un nou flux massiu d'immigració, després d'haver acollit 3,7 milions de sirians, a més d'uns 300.000 afganesos i altres milers d'iraquians, uigurs i africans.

El mateix president del país, Recep Tayyip Erdogan, ho va deixar clar al president del Consell Europeu, Charles Michel, en una conversa telefònica el cap de setmana.

«Turquia, que ja està acollint 5 milions de refugiats, no pot assumir una càrrega de migrants afegida», li va dir Erdogan.

Després d'haver-se aixecat a les províncies frontereres d'Igdir i Agri un mur que abasta 156 dels 560 quilòmetres del muntanyós límit amb l'Iran, ara s'està construint una muralla modular, de 3 metres d'alçada i 2,80 metres d'ample, al llarg d'altres 64 quilòmetres a la província de Van.

En els 314 quilòmetres restants s'instal·larà provisionalment una xarxa amb filferros i sensors.

A més, la vigilància de la frontera s'ha reforçat amb un ampli desplegament de soldats i equips sofisticats, com drons i torres amb càmeres tèrmiques, radars i sensors per detectar l'encreuament il·legal de persones.

Flux constant

Totes aquestes mesures responen a la por que centenars de milers d'afganesos fugin dels talibans al seu país, i triïn a Turquia també com a ruta per arribar a Europa.

No obstant això, diverses ONG, com l'associació de drets humans IHD, coincideixen amb les autoritats turques a l'indicar que de moment no ha pujat el nombre d'arribades.