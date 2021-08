El Comitè de Drets Humans de l’ONU ha dictaminat que l’exjutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón va ser inhabilitat en un «procés arbitrari» quan instruïa el «cas Gürtel», i demana a Espanya «una reparació efectiva» i «esborrar els antecedents penals» perquè el Tribunal Suprem va vulnerar la seva presumpció d’innocència. En declaracions a El País, l’exmagistrat ha assegurat que té intenció de sol·licitar el seu reingrés en la carrera judicial.

La resolució de l’organisme de l’ONU, avançada per Eldiario.es i a la qual va tenir accés Efe, conclou que el Tribunal Suprem va vulnerar la presumpció d’innocència de Garzón i no va observar les preceptives garanties d’un procés judicial quan el 2012 el va condemnar a 11 anys d’inhabilitació per ordenar que s’interceptessin les comunicacions que van mantenir els capitostos de la trama Gürtel amb els seus advocats.

Entén les Nacions Unides que el procés judicial que va acabar amb la inhabilitació de Garzón va ser «arbitrari» i critica que el magistrat fos privat d’una segona instància davant la qual poder recórrer. Així, exigeix a l’Estat espanyol una «reparació integral» a Garzón, que esborri els seus antecedents penals i li proporcioni «una compensació adequada pel mal sofert».

El dictamen dona a Espanya sis mesos per «garantir una reparació efectiva» a Garzón pels drets lesionats. «El Comitè considera que la condemna de l’autor va ser arbitrària i imprevisible en no estar basada en provisions prou explícites, clares i precises», detallen.