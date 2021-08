Els advertiments dels Estats Units i el Regne Unit s'han complert. Els voltants de l'aeroport de Kabul, on milers de persones porten dies amuntegades per intentar abandonar el país, han estat objecte d'un triple atemptat terrorista. I les primeres sospites sobre l'autoria de la massacre s'han confirmat quan Estat Islàmic Província de Khorasan (ISKP), un grup islamista que actua a l'Afganistan, ha reivindicat l'autoria.

El nom al·ludeix a una regió històrica que a hores d'ara es reparteix entre l'Afganistan i el Pakistan i el seu objectiu és compartit amb altres organitzacions afins: imposar una estricte règim sota la xaria o llei islàmica.

El grup es va fundar el 2015, en plena expansió de l' 'califat' que llavors liderava Abu Bakr a l'Baghdadi i va saber aprofitar els nombrosos grups armats a la regió per atreure reclutes i forjar aliances operatives, a més de perpetrar atacs. Així, les seves files les engrossir principalment talibà desencantats, tant afganesos com pakistanesos.

En el seu moment àlgid, el 2016, s'estima que va arribar a tenir entre 2.500 i 8.500 combatents, però les continuades operacions antiterroristes per part de l'Exèrcit afganès amb suport aeri i de les forces especials nord-americanes va minvar aquesta xifra a la fi de 2019 fins a entre 2.000 i 4.000, amb la seva presència reduïda essencialment a les províncies de Nangarhar on va sorgir, e Kunar.

Entre 2015 i 2021, ISKP ha perdut sis dels seus líders, els quatre primers en bombardejos i els dos últims perquè han estat detinguts. Fins al moment, cinc dels sis líders de grup eren pakistanesos --tres antics membres de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP, els talibans pakistanesos) - i un desertor talibà.

El seu actual líder ha sigut identificat com Shabab a l'Muhajir, presumptament un àrab expert en la guerrilla urbana i que seria el cervell d'algunes de les operacions més sofisticades perpetrades pel grup. Algunes fonts apunten que anteriorment va estar vinculat amb A l'Qaida.

Cèl·lules dorments

En el seu últim informe de juliol, el comitè de l'ONU encarregat de donar seguiment a les sancions contra A l'Qaida i Estat Islàmic, subratlla que "tot i les pèrdues territorials, de lideratge, de personal i financeres sofertes durant 2020 a les províncies de Kunar i Nangarhar ", ISKP ha aconseguit desplaçar-se a altres províncies, com Nuristan, Badghis, Sari Pul, Baghlan, Badajsán, Kunduz i Kabul," on els combatents han format cèl·lules dorments ".

Pel que fa a nombre de combatents, els situa entre 500 i 1.500, d'acord amb la informació aportada per un estat membre. A més, afegeix l'informe, "el grup ha reforçat seves posicions a Kabul i els seus voltants, on comet la majoria dels seus atemptats". Un dels més recents va ser el perpetrat el passat 8 de juny contra un equip de desminadors que treballaven per a l'ONG HALO Trust a la província de Baghlan i que es va saldar amb deu morts i 16 ferits.

El blanc dels seus atacs en aquests anys han estat principalment les autoritats de país i les forces de seguretat, però també minories com els hazara, xiïtes, als quals ha atacat en repetides ocasions provocant veritables massacres.

Boicot a l'acord de pau

En l'últim any, arran de l'acord signat entre els Estats Units i els talibans i l'inici de converses entre el Govern afganès i aquests últims, ISKP va centrar tots els seus esforços a intentar torpedinar la possibilitat d'un acord de pau després de dècades de conflicte al país.

Estat Islàmic no va escatimar crítiques a l'acord segellat entre Washington i els talibans, que es va saldar amb el compromís d'una retirada de les tropes nord-americanes de país --que ara s'està fent efectiva-- a canvi de la promesa per part dels insurgents de que l'Afganistan no serà usat com a rereguarda per llançar atacs terroristes contra Occident.

El portaveu de el grup, Abu Hamza a l'Qurashi, va denunciar que l'acord era una tapadora de la "actual aliança entre els apòstates talibans i els croats per combatre Estat Islàmic", i buscava "establir un govern nacional" que aplegui aquest grup amb altres als quals igualment titlla de apòstates.

"Falsa victòria" talibà

Després de la victòria talibà el passat 15 d'agost, Estat Islàmic ha tornat a menysprear l'assoliment del grup fundat el seu dia pel mul·là Omar. En un editorial en la seva revista 'A l'Naba', el grup terrorista considera que es tracta d'una "falsa victòria". "Estats Units ha restaurat el Govern dels talibans i li va concedir Kabul sense disparar un sol tret", incideix. Així mateix, posa en dubte la seva voluntat d'aplicar veritablement la xaria al país.

En els últims anys, subratllen Carlos Igualada i Javier Yagüe en un article publicat per l'Observatori Internacional d'Estudis sobre Terrorisme (OIET), els principals atemptats terroristes de ISKP s'han produït a Kabul i amb la població civil com a objectiu destacat. I afegeixen que aquest grup tractarà de posar traves a un futur govern controlat pels talibans, i aquests, al seu torn, faran tot el possible per minvar els seus rivals, buscant atreure als seus combatents amb l'argument de la victòria.

