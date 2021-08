La primera vegada que els talibans van governar l’Afganistan van optar per prohibir internet. El juliol del 2001, pocs mesos abans que la coalició militar encapçalada pels Estats Units enderroqués el règim islàmic en represàlia pels atemptats de l’11-S, Kabul anunciava el bloqueig d’una eina encara residual en un país rural per evitar la importació d’idees «vulgars, immorals i antiislàmiques».

Dues dècades després, els fonamentalistes xiïtes han aprofitat la retirada de Washington per tornar a prendre el control d’un país devastat per la guerra. Aquesta vegada, no obstant, s’han adaptat als temps. Un 70% dels afganesos tenen mòbil i un 40% accés a internet. Conscients d’això, han utilitzat les xarxes socials com megàfons per a la propagació de les seves doctrines, per atemorir els seus rivals i per vendre com a maquillada la regressió medieval que impulsen. El que fa anys era vist com una amenaçadora eina occidental s’ha instrumentalitzat ara en una oportunitat de màrqueting i comunicació política.

El portaveu de l’organització militar insurgent, Zabihullah Mujahid, il·lustra aquesta estratègia. Amb més de 357.000 seguidors, utilitza ara el seu compte de Twitter per mantenir un to conciliador, però en els últims mesos ha compartit vídeos en els quals les forces talibans executaven i cosien soldats afganesos. La plataforma de l’ocell blau és el canal més atractiu pel grup, ja que és de les poques que no ha prohibit la seva presència.

Imposar la seva narrativa

Els talibans controlen des de fa anys grans parts del territori, però ara les xarxes «han ajudat a accelerar aquest procés de conquesta», segons explica Gabriel Reyes, investigador associat del CIDOB. «Des que van començar les negociacions amb els EUA han generat una narrativa de victòria que ha sigut determinant per desmoralitzar les forces armades i la classe política local».

Després de capitalitzar l’ús de les xarxes per atemorir els seus rivals primer i imposar aquesta lògica de «victòria inevitable» després, els talibans han virat cap a una estratègia de moderació. L’objectiu és legitimar internacionalment el nou emirat jihadista. «Han llançat molts missatges en anglès perquè són conscients que han de buscar aliats o països que els tolerin», va apuntar Reyes. «Ja no els fa falta explicar que són capaços de matar, el gran repte que tenen és convèncer, dins i fora del país, que són capaços de governar». Per a això, han promès que respectaran els drets de dones i minories religioses i que no hi haurà venjança contra els afganesos.