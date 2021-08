El capità, el contramestre i un mariner de l'embarcació Global Lake, que havia partit del port de València cap a Cartagena (Múrcia) amb un carregament d'oli de gira-sol, han mort per inhalació de gasos mentre executaven tasques de manteniment en un dels tancs de la nau, en produir-se, segons sembla, una bossa d'anòxia (falta d'oxigen).

Segons van informar aquest dijous fonts de la Delegació de Govern a Múrcia, l'accident va tenir lloc a la tarda de dimecres, a 50 milles de la costa de Cabo de Palos (Cartagena), quan els tres tripulants de l'embarcació feien tasques de manteniment del tanc amb una altra persona que va haver de ser evacuada en helicòpter a l'hospital general d'Alacant, la qual ha ingressat a l'UCI amb pronòstic reservat.

La nau, que es dirigia des del port de València cap a Cartagena per proveir combustible, té bandera de Libèria, tot i que està formada majoritàriament per tripulació d'origen turc, segons van indicar les fonts, que no han confirmat encara la nacionalitat dels morts, mentre que els cadàvers ja han estat traslladats a l'Institut Anatòmic Forense de Cartagena.

L'embarcació, que procedeix d'Algèria, va arribar cap a les 8.00 hores d'aquest dijous al port d'Escombreras a Cartagena, on es troba paralitzada mentre la Policia Judicial de la Guàrdia Civil investiga els fets.

Fonts d'aquest cos van informar a Efe que, en principi, es tracta d'un accident laboral i que els agents es troben realitzant una inspecció ocular de l'embarcació.

Des de 2010 han estat diversos els accidents similars en grans embarcacions estrangeres soferts a les costes espanyoles; així, al juny d'aquest any una persona moria i dues més resultaven ferides quan entraven en un tanc buit, en el qual s'havien acumulat gasos tòxics, al vaixell de bandera turca «Kamal-K» que navegava a unes 13 milles de la costa de Chipiona (Cadis).

Aquest mateix any, va morir un mariner i un altre va resultar ferit greu després d'un accident al port de La Luz, a Las Palmas de Gran Canaria, quan duien a terme tasques rutinàries de manteniment en els tancs de combustible del vaixell de càrrega Volcán de Tahíche, de bandera panamenya i propietat de Palmera Shipping.